Fuvest 2025: tente acertar as questões mais fáceis da segunda fase

Nem só de questões cabeludas se faz o vestibular da USP (Universidade de São Paulo)! Nesta segunda-feira (16), os candidatos finalmente encerram a Fuvest 2025 , respondendo às últimas questões da segunda fase , e receberam uma certa colher de chá da banca avaliadora – ao menos nas perguntas que você verá abaixo.

O GUIA DO ESTUDANTE pediu ajuda aos professores do Curso Anglo e eles selecionaram as questões mais fáceis desta segunda etapa. Abaixo, você lê os enunciados e as resoluções.

Conte para a gente: daria para ser aprovado?

Gramática – Questão 9

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

Literatura – Questão 3

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Geografia – Questão 6

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

História – Questão 6

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Física – Questão 1

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Matemática – Questão 1

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Biologia – Questão 1

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

