Ludimila Ferreira 6 exposições gratuitas para visitar em São Paulo nas férias

Férias também podem ser sinônimo de cultura ! Vamos combinar que a cidade de São Paulo é recheada dela o ano todo, mas, neste período, exposições gratuitas para visitar é o que não faltam.

Para além dos museus históricos, como o Museu do Ipiranga, e do popular Museu de Arte de São Paulo (MASP), existem algumas opções de passeio cultural em pontos menos badalados e com temas diversos como moda , cinema e fotografia – três deles só na Avenida Paulista.

Abaixo, confira 6 exposições gratuitas para visitar nas férias!

1. “38º Panorama da Arte Brasileira: Mil graus”, no MAC-USP

A exposição aborda as mudanças climáticas , questões ecológicas, históricas, sociopolíticas, tecnológicas e espirituais, fazendo elaborações críticas sobre a realidade atual do Brasil referente à crise do clima.

Foi formada por 34 artistas e coletivos, e as obras utilizam tanto tecnologia avançada quanto materiais orgânicos, como o barro.

Quando: até 26 de janeiro de 2025

Horários: de terça a domingo, das 10h às 21h

Endereço: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC-USP (Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 – Vila Mariana)

2. “Artistas do vestir: uma costura dos afetos”, no Itaú Cultural

A mostra reúne mais de 80 peças de mais de 70 estilistas. Dez delas foram comissionadas, sendo quatro criadas exclusivamente para a exposição e seis exibidas pela primeira vez para o público nacional.

A exposição tem o objetivo de passar pelos diversos grupos e maneiras de pensar e fazer moda no Brasil . Cada piso recebeu um nome baseado em um tema diferente: Ancestralidades, Contemporaneidades e Fazeres Contínuos. Apesar disso, todos se conectam e dialogam sem hierarquia e também não tem ordem cronológica.

Dividida em eixos temáticos, o primeiro tem foco em obras e artistas que trabalham o passado, enquanto o segundo aborda temas atuais, como questões políticas , de gênero e raciais.

O terceiro e último eixo remete aos ofícios encontrados dentro de um ateliê de moda: desenhos e costuras infinitos.

Quando: até 23 de fevereiro de 2025

Horários: terça a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h

Endereço: Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149 – Bela Vista)

3. “Extasia”, no Centro Cultural Fiesp

A exposição da artista Flávia Junqueira perpassa temas como infância, tempo e memória . Foi realizada reunindo nove fotografias que se conectam por balões de látex.

Cada uma das obras foi capturada em diferentes locais, tanto no Brasil quanto no exterior, em ambientes internos e externos, como parques, teatros, bibliotecas , palácios e monumentos icônicos.

As fotos foram feitas com câmeras analógicas e com técnicas de cenografia teatral. Além das fotografias, “Extasia” também conta com duas obras audiovisuais.

Quando: até 26 de janeiro de 2025

Horários: de terça a domingo, 10h às 20h

Endereço: Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1313 – Bela Vista)

4. “Thomaz Farkas, todomundo”, no IMS Paulista

A exposição está acontecendo no Instituto Moreira Salles (IMS Paulista) e celebra os 100 anos do fotógrafo e cineasta brasileiro Thomaz Farkas, um dos pioneiros da fotografia moderna no Brasil.

A mostra ocupa dois andares do centro cultural, reunindo cerca de 500 itens. Entre eles estão fotografias, filmes, equipamentos e documentos do autor, relacionados à sua trajetória. Além disso, conta também com obras autorais de outros artistas, individuais ou feitas em colaboração com Farkas.

Alguns dos eventos marcantes da vida de Farkas abordados pela mostra são sua participação no Foto Cine Clube Bandeirante, sua primeira exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), além de seu papel como diretor no cinema documental e de viagens nos projetos “Brasil verdade” e “A condição brasileira”.

Quando: até 09 de março de 2025

Horários: terça a domingo, das 10h às 20h.

Endereço: IMS Paulista (Avenida Paulista, 2424 – Bela Vista)

5. “Mira Schendel – esperar que a letra se forme”, no Instituto Tomie Ohtake

Reunindo mais de 250 obras da artista brasileira-suíça Mira Schendel, um dos nomes relevantes na arte contemporânea brasileira, a mostra explora a presença dos elementos gráficos mais intrínsecos da autora como a letra, palavra e linguagem em sua produção artística.

A exposição foi organizada em sete núcleos entre pinturas , monotipias, desenhos, cadernos, objetos gráficos e uma instalação, convidando o público a mergulhar nas criações da artista radicada no Brasil após a perseguição antissemita.

Quando: até 02 de fevereiro de 2025

Horários: de terça a domingo, das 11h às 19h

Endereço: Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropé, 88 – Pinheiros)

6. “Bruce LaBruce sem censura”, no MIS

Esta exposição em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS) celebra a carreira do cineasta canadense de mesmo nome – Bruce LaBruce -, que tem mudado a criação audiovisual contemporânea independente. A instalação é baseada em seu último longa-metragem: “The Visitor”.

A exposição conta com pôsteres, cenas de bastidores, press kits oficiais, trailers, testes de elenco, stills de filmes, entre outros itens. A mostra é uma excelente forma de conhecer a obra do cineasta, seja para quem não cruzou com um de seus filmes ainda ou para os fãs.

O diretor de Cinema é conhecido por criar obras transgressoras e provocadoras, que exploram temas tabu como fetiches, sexualidade, identidade de gênero e cultura queer, sempre seguidos por uma crítica social.

Quando: até 26 de janeiro de 2025

Horários: terças a sextas, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Endereço: Espaço Maureen Bisilliat – MIS (Avenida Europa, 158 – Jardim Europa)

