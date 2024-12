Luccas Diaz Tema da redação da Fuvest 2025 aborda relações sociais por meio da solideriedade

A segunda fase da Fuvest 2025 começou neste domingo (8), e neste primeiro dia, além das questões comuns a todos, os candidatos escrevem uma redação sobre o tema “Relações sociais por meio da solidariedade” . A proposta, divulgada pelo diretor da fundação em vídeo enviado à imprensa, veio acompanhada de uma coletânea motivacional, com materiais que podem ser usados para embasar a argumentação dos vestibulandos.

Os candidatos devem escrever uma redação no gênero dissertação-argumentativo , de no mínimo 20 linhas, com um título. Nesta edição, como textos de apoio, três fragmentos literários: um de “Quincas Borba”, de Machado de Assis , outro de “Água Funda”, de Ruth Guimarães – ambos obras obrigatórias da lista –, e, por fim, um de “Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves. Segundo o diretor da Fuvest, os textos de referências incentivam os candidatos a desenvolverem uma reflexão crítica sobre a relações sociais permeadas pelo solidariedade.

Veja todos os temas que já foram cobrados

Fuvest 2024: Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão

Fuvest 2023: Refugiados ambientais e vulnerabilidade social

Fuvest 2022: As diferentes faces do riso

Fuvest 2021: O mundo contemporâneo está fora da ordem?

Fuvest 2020: O papel da ciência no mundo contemporâneo

Continua após a publicidade

Fuvest 2019: De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente?

Fuvest 2018: Devem existir limites para a arte?

Fuvest 2017: O homem saiu de sua menoridade?

Fuvest 2016: As utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas?

Fuvest 2015: “Camarotização” da sociedade brasileira: a segregação das classes sociais e a democracia

Continua após a publicidade

Fuvest 2014: Envelhecimento populacional

Fuvest 2013: Consumismo

Fuvest 2012: Participação política: indispensável ou superada?

Fuvest 2011: O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo?

Fuvest 2010: Imagens e símbolos

Continua após a publicidade

Fuvest 2009: Fronteiras

Fuvest 2008: Tecnologia e acesso à informação

Fuvest 2007: Amizade

Fuvest 2006: Trabalho

Fuvest 2005: A descatracalização da vida

Continua após a publicidade

Fuvest 2004: Concepções do tempo

Fuvest 2003: Autoestima entre os brasileiros

Fuvest 2002: Como você avalia os responsáveis por sua formação?

Fuvest 2001: Crescimento do neonazismo e do neofascismo

Fuvest 2000: Uso de estrangeirismos

Continua após a publicidade

Fuvest 1999: Como você avalia a jovem geração brasileira que constitui a maioria dos que chegam agora ao vestibular?

Fuvest 1998: Convívio social

Fuvest 1997: Escrita

Fuvest 1996: Mito e razão

Fuvest 1995: Cultura de massa

Fuvest 1994: O impacto dos meios de comunicação

Fuvest 1993: Regras sociais

Fuvest 1992: Acesso ao Ensino Superior

Fuvest 1991: “Em terra de cego, quem tem um olho é rei”

Fuvest 1990: Ter opiniões

Fuvest 1989: Relacionar o contexto nacional com a frase “tudo vale a pena se a alma não é pequena”

Fuvest 1988: Tudo é relativo? A realidade é uma ilusão?

Fuvest 1987: Fraternidade humana

Fuvest 1986: Trabalho, renda e felicidade

Fuvest 1985: Necessidade da existência do número clausus para o ingresso nas universidades públicas brasileiras

Fuvest 1984: Relógios

Fuvest 1983: Escrever uma história cujo final fosse o anúncio: “vende-se uma motoca”

Fuvest 1982: Contar uma história sobre um convite para uma festa de pessoas desconhecidas

Fuvest 1981: Analisar a frase “o menino é o pai do homem” e narrar um fato da infância significativo para a formação do candidato

Fuvest 1980: Concluir o fragmento de um livro com um final trágico e um cômico

Fuvest 1979: Indisponível para consulta

Fuvest 1978: Refletir sobre um acontecimento hipotético proposto pela banca

Fuvest 1977: Indisponível para consulta

Calendário Fuvest 2025

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Aplicação da 2ª fase: 15 e 16 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Divulgação da lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.