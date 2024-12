Luccas Diaz Segunda fase da Fuvest tem pergunta sobre narradores de futebol, Inteligência Artificial e necropolítica

O primeiro dia da segunda fase da Fuvest 2025 , realizado neste domingo (15), manteve a tradição da prova de explorar questões que dialogam com os principais debates contemporâneos. O exame de hoje, com uma redação e 10 questões discursivas de Língua Portuguesa e Literatura, trouxe perguntas que destacaram a interdisciplinaridade e exigiram dos candidatos uma combinação de conhecimentos específicos com atualidades. Na prova de hoje, candidatos e professores destacam as questões envolvendo Inteligência Artificial, Machado de Assis, necropolítica e narradores de futebol.

Na redação, a proposta trouxe o tema “ As relações sociais por meio da solidariedade ”, junto com textos de apoio que abordavam questões como desigualdade social, luta por justiça e cooperação entre diferentes grupos sociais. Textos de autores como Machado de Assis e Ruth Guimarães dialogavam com o desafio de construir uma visão crítica sobre o papel da solidariedade em tempos de crises sociais e ambientais.

+ Tema da redação da Fuvest 2025 aborda relações sociais por meio da solidariedade

Machado de Assis e a questão racial

<span class="hidden">–</span> Antonio Luiz Ferreira/Acervo IMS/Fuvest/Reprodução

A presença de Machado de Assis na missa campal pela abolição da escravatura, realizada em 1888, em São Cristóvão (RJ), foi tema de uma questão que cruzou Literatura e História. A prova comparou uma fotografia do evento a um trecho de “Quincas Borba”, pedindo aos candidatos que refletissem se o personagem Rubião, do romance, seria um apoiador do movimento abolicionista.

+ Bráix Cubax: como era o sotaque carioca na época de Machado de Assis?

Continua após a publicidade

Inteligência Artificial

<span class="hidden">–</span> Nanquim/Fuvest/Reprodução

Assim como na segunda fase da Unicamp , a inteligência artificial também foi tema de uma questão na segunda fase da Fuvest. Por meio de uma tirinha que abordava o impacto dessa tecnologia na sociedade, os candidatos tinham que explicar o impacto da ferramenta que a tirinha sugeria. Além disso, no segundo item, deveriam reescrever uma fala de um dos personagens, transformando-a em uma construção com estrutura concessiva.

+ O que define as profissões que serão ou não substituídas pela Inteligência Artificial?

Necropolítica

Outra questão de destaque se concentrou na relação entre a necropolítica, a desinformação e o negacionismo. Os candidatos tinham que explicar, a partir de um trecho de uma entrevista de Ailton Krenak , por que “a ideia de combater é uma ideia engajada na necropolítica”. Deveriam também interpretar a expressão “jogar pérolas para os porcos”, usada por Krenak no texto, explicando o que as palavras “pérolas” e “porcos” representavam no contexto da fala sobre desinformação e resistência.

Continua após a publicidade

+ O que é necropolítica e como o conceito pode aparecer no vestibular

Língua viva

A língua como reflexo das transformações sociais e culturais também foi um tema presente na prova. O enunciado de uma questão trazia um trecho do livro “O português são dois: novas fronteiras, velhos problemas”, de Rosa Virgínia Mattos e Silva . Nele, a autora contrastava dois posicionamentos: de um lado, aqueles que consideram o estado da Língua Portuguesa no Brasil como “mal” e buscam restaurar um modelo linguístico idealizado, descolado da realidade histórica e sociocultural do país. E, de outro, aqueles que defendem uma visão mais pragmática da língua, que reflita as transformações naturais e históricas da sociedade brasileira.

Já em outra questão, esse lado “vivo” da língua foi destacado, abordando a criatividade dos narradores de futebol durante as transmissões ao vivo. O texto citava o uso de expressões como “a bola beija a trave” e “a bola vai morrer na bochecha da rede”. O autor, Ruy Castro , mostra como esses neologismos e expressões criam uma linguagem própria para os jogos. Ainda na mesma questão, foi abordado o fenômeno da sufixação nas palavras “volância” e “centroavância”. As duas surgem a partir de uma adaptação com o sufixo “-ância”, para funções específicas do jogo de futebol.

Obras obrigatórias

Neste primeiro dia foram cobrados os seguintes livros da lista:

Continua após a publicidade

“Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles.

“Água funda”, de Ruth Guimarães.

“Quincas Borba”, de Machado de Assis.

“Os ratos”, de Dyonélio Machado.

“Nós matamos o cão tinhoso!”, de Luís Bernardo Honwana.

Entre os destaques, uma questão que apresentou o poema “Romance XXI ou Das ideias”, presente em “ Romanceiro da Inconfidência “. O enunciado abordava o contraste entre o cenário descrito no trecho e o conceito do Arcadismo de locus amoenus . Além de conhecer minimamente o termo, o candidato precisava, no segundo item, interpretar o poema a partir da ótica das transformações históricas.

Em uma abordagem semelhante, outra questão envolvia, a partir de trechos de“ Água Funda ”, a transformação de um engenho em uma usina, que, no romance, é um indicativo do passar do tempo e do reflexo das mudanças históricas e sociais. O enunciado pedia para explorar o paralelismo entre essa transição e a decadência da personagem Sinhá.

Outro ponto de destaque foi a questão que pedia para o candidato identificar dois aspectos da estética expressionista na obra “ Os ratos “. Em outra questão, pedia que, a partir de “ Nós matamos o cão tinhoso! “, analisasse a perspectiva adotada sobre a luta dos moçambicanos contra o domínio colonial português.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.