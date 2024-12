Luccas Diaz Que horas começa a segunda fase da Fuvest 2025

A segunda fase da Fuvest 2025 começa neste domingo (15) e termina amanhã, segunda-feira (16), em uma verdadeira maratona que inclui questões discursivas e uma redação no primeiro dia. Essa é a etapa decisiva para os candidatos que disputam uma vaga na Universidade de São Paulo (USP), sendo também o momento em que a banca avalia o conhecimento específico exigido por cada curso. Confira abaixo os principais horários e informações sobre a segunda fase.

+ Fuvest 2025: o que levar para a segunda fase?

Horários 2ª fase Fuvest 2025

Não se atrase! Veja os horários para cada etapa do vestibular:

Abertura dos portões: 12h;

12h; Fechamento dos portões: 13h;

13h; Início da prova: 13h;

13h; Saída permitida: 15h;

15h; Fim da prova: 17h.

Em ambos os dias, os candidatos têm até quatro horas para realizar a prova. O Manual do Candidato reforça que não há tempo adicional para transcrição das respostas, sendo essencial um bom controle do tempo.

O que levar para a prova da segunda fase?

A Fuvest permite apenas itens específicos no local de prova. Veja a lista abaixo:

Continua após a publicidade

Materiais obrigatórios

Documento de identidade original com foto (digital ou físico);

Caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

Materiais permitidos

Lápis ou lapiseira;

Borracha;

Régua transparente;

Apontador;

Alimentos e bebidas leves.

Materiais proibidos

Relógios de qualquer tipo;

Equipamentos eletrônicos, como celulares, calculadoras, tablets ou smartwatches;

Materiais impressos ou para anotações;

Corretivo ou branquinho;

Compasso ou canetas que não sejam esferográficas;

Gorro, boné, chapéu ou similares;

Protetores auriculares ou fones de ouvido.

+ 5 dicas para fazer uma boa redação da Fuvest

Continua após a publicidade

Como é a segunda fase da Fuvest?

O vestibular da Fuvest é dividido em dois dias de prova:

Primeiro dia (15 de dezembro): Redação + 10 questões discursivas de Língua Portuguesa e Literatura;

Redação + 10 questões discursivas de Língua Portuguesa e Literatura; Segundo dia (16 de dezembro): 12 questões discursivas de disciplinas específicas, conforme a carreira escolhida.

De acordo com a banca, a estrutura da prova é pensada para avaliar o raciocínio crítico, a capacidade de organização das ideias e o domínio dos conteúdos específicos.

Calendário Fuvest 2025

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Aplicação da 2ª fase: 15 e 16 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Divulgação da lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.