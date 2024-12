Luccas Diaz Respondendo as 10 perguntas mais buscadas pelos brasileiros no Google em 2024

Nas últimas semanas do ano, chega o momento das aguardadas retrospectivas de plataformas digitais – como as dos streamings de música, aplicativo de delivery e redes sociais. Além delas, o Google também publica a sua tradicional Buscas do Ano . O maior buscador do mundo relembra os assuntos mais pesquisados pelos usuários ao longo dos últimos 12 meses. Em 2024, os brasileiros recorreram ao Google para entender desde questões de saúde até fenômenos culturais. Um reflexo de um ano marcado por desastres climáticos , eleições municipais e debates intensos.

Entre os rankings divulgados pelo Google, há o de perguntas mais populares, iniciadas com “ O que é “. Aparecem dúvidas sobre novas doenças, termos sociológicos e expressões populares. Abaixo, o GUIA DO ESTUDANTE responde às perguntas mais feitas pelos brasileiros no Google em 2024.

O que é mpox? O que é politraumatismo? O que é escala 6×1? O que é calabreso? O que é cetamina? O que é casca de bala? O que é H1N1? O que é suplente de vereador? O que é agamia? O que é racismo estrutural?

1. O que é mpox?

Mpox é o novo nome oficial da varíola dos macacos, uma doença causada pelo vírus Monkeypox . Apesar de ser semelhante à varíola humana, erradicada em 1980, a mpox é menos grave e raramente fatal. Seus sintomas incluem febre, erupções cutâneas e dores no corpo, sendo transmitido por contato próximo com pessoas infectadas. Em 2024, o Brasil registrou 1.578 casos da doença, sobretudo nas regiões Sudeste e Nordeste. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a situação uma emergência global.

2. O que é politraumatismo?

Politraumatismo ocorre quando uma pessoa sofre múltiplas lesões graves ao mesmo tempo, em diferentes partes do corpo. Acontece, geralmente, em casos de acidentes como colisões ou quedas, e requer tratamento imediato. O termo ficou em alta em 2024 após a queda do avião da Voepass em agosto, em Vinhedo (SP). A causa da morte de boa parte das 62 vítimas foi politraumatismo.

3. O que é escala 6×1?

A escala 6×1 é um regime de trabalho em que o funcionário trabalha seis dias consecutivos e descansa no sétimo. Neste ano, o modelo vem sendo debatido, com projetos de lei que almejam eliminar esse tipo de regime. As principais discussões envolvem a saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores, especialmente em setores com alta carga horária.

4. O que é calabreso?

O primeiro meme da lista! Calabresa, como você já sabe, é um embutido feito de carne suína, temperado com pimenta calabresa e ervas aromáticas. Já “calabreso”, a variação no gênero masculino, chamou atenção no começo do ano após o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito , usar o termo para se referir a outro participante. O referido, e boa parte do país, ficou intrigado em relação ao significado do apelido. “Calma, calabreso!” virou meme, tema de música de carnaval e incorporou o linguajar popular.

5. O que é cetamina?

A cetamina é um anestésico com propriedades analgésicas usado na medicina veterinária e humana. Recentemente, também vem sendo estudada como alternativa para o tratamento da depressão severa, quando outros medicamentos não apresentam resultados eficazes. Em 2024, a palavra ficou em alta nas buscas em razão de Djidja Cardoso , ex-sinhazinha do Boi Garantido , encontrada morta em sua casa em Manaus (AM). As investigações apontam que a dançarina sofreu uma overdose de cetamina em um ritual induzido pela mãe e o irmão.

6. O que é casca de bala?

Outro meme na lista! Na teoria, casca de bala é a camada externa, dura e cristalizada, de balas doces. Mas, na prática, o termo ganhou destaque ao longo pelo seu uso criativo em metáforas e músicas que deram um novo sentido à expressão. “Casca de bala” seria um grande amigo, um companheiro para toda hora, alguém que se pode sempre contar. Quem não ficou com “ eu e casca de bala, eu e casca de bala ” grudada na cabeça que atire a primeira pedra!

7. O que é H1N1?

H1N1 é uma cepa do vírus da gripe Influenza A, causador de pandemias como a de 2009. Seus sintomas incluem febre alta, dores no corpo e dificuldade respiratória, e os principais métodos de prevenção são vacinas e medidas de higiene. Neste ano, a H1N1 voltou aos holofotes devido ao aumento de casos reportados de gripe causada por essa cepa do vírus, especialmente durante o outono e inverno. Além disso, a busca pelo termo foi intensificada por campanhas de vacinação e surtos em outros países.

8. O que é suplente de vereador?

O suplente de vereador é o candidato que, apesar de não eleito, ocupa a vaga do titular em caso de afastamento, renúncia ou falecimento. A lista de suplentes é formada pelos mais votados após os eleitos de cada partido ou coligação – todos os candidatos que receberam mais de 10% dos votos. O interesse pelo termo cresceu em 2024 devido às eleições municipais e à própria curiosidade sobre os mecanismos de substituição nas câmaras municipais. Afinal, é possível que candidatos que não foram eleitos atuem ainda assim no cargo.

9. O que é agamia?

Agamia é um termo usado para descrever a ausência de casamento ou relações conjugais. O termo vem da Biologia, mas nos últimos tempos ganhou a simpatia daqueles que preferem um estilo de vida sem expectativas matrimoniais. Diferentemente de apenas estar solteiro, os adeptos da agamia simplesmente não procuram um relacionamento ou um casamento. Não é uma rejeição aos relacionamentos amorosos, mais, sim, às exigências de compromisso associadas a eles.

10. O que é racismo estrutural?

Racismo estrutural é a forma sistemática de discriminação racial, incorporada às instituições, leis e práticas sociais. Resumidamente, ele ocorre quando estruturas políticas, econômicas e sociais privilegiam certos grupos étnicos em detrimento de outros, perpetuando desigualdades históricas. O termo teve o maior pico de buscas em cinco anos, segundo o Google, quando Wanessa Camargo citou o fenômeno em uma entrevista ao Fantástico. A cantora foi expulsa do Big Brother Brasil 24 após dar um tapa no participante Davi Brito, e foi acusada de racismo

