Luccas Diaz Qual é o plural de “xerox”?

Você está na escola ou faculdade e precisa fazer um xerox da página de um livro que o professor pediu para ler. No meio do caminho, um amigo pede que você xeroque uma cópia para ele também. Agora, então, são duas cópias de xerox para tirar. Como deve ser o pedido para o atendente da gráfica? Isto é, qual é o plural de “xerox” ? Vamos desvendar essa questão!

A forma correta

O plural de “xerox” é “xerox”, simples assim. A palavra não sofre alteração na forma escrita, independentemente de estar no singular ou no plural. Isso acontece porque “xerox”, assim como outros substantivos terminados em -x, é considerado invariável pela norma padrão da Língua Portuguesa.

Segundo a gramática, palavras como “xerox”, “tórax”, “ônix” e “fênix” pertencem a um grupo de termos em que o número (singular ou plural) não é marcado pela flexão da palavra, mas sim pelo contexto ou pelos adjuntos que a acompanham, como artigos, numerais ou adjetivos.

Assim, dizemos “ uma xerox” e “ duas xerox”, “ a xerox” e “ as xerox”.

Por que não “xeroxes”?

Xerox é o nome de uma marca de fotocopiadoras que, no Brasil, se tornou sinônimo ao ato de fotocopiar. A palavra entrou na língua como um estrangeirismo e se adaptou ao português mantendo o final em -x, com valor de “cs” (som de “ks”). Usamos até mesmo como verbo : “xerocar”.

Diferentemente de palavras que apresentam variantes aportuguesadas (“index” virou “índice”), “xerox” permaneceu invariável em sua adaptação. É um caso de sincretismo linguístico : a mesma forma serve para indicar tanto o singular quanto o plural.

Exemplos

“Preciso tirar uma xerox do meu documento.” (singular)

“Eles trouxeram três xerox do contrato para análise.” (plural)

“A xerox dessa página está ilegível.” (singular)

“As xerox das provas já foram entregues aos alunos.” (plural)

“Uma xerox simples custa apenas cinquenta centavos.” (singular)

“As xerox do projeto foram enviadas por e-mail.” (plural)

Agora que você sabe a forma correta, pode usar xerox com confiança, sem o receio de precisar acrescentar ou alterar o final.

Colaborou: André de Freitas Barbosa, professor de redação do Colégio Oficina do Estudante.

