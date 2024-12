Taís Ilhéu Fuvest 2025: o que levar para a segunda fase?

Se você é um dos felizardos candidatos que foram aprovados para a segunda fase da Fuvest 2025 , saiba que está um passo mais perto de entrar na melhor universidade do país. Mas imagine só ter este sonho interrompido por causa de uma caneta da cor errada? Ou por causa de um documento que não foi aceito pelo fiscal de prova? Tem que saber o que levar para a prova !

Para te ajudar, o GUIA DO ESTUDANTE fez um checklist no capricho. Dê só uma olhada:

O que é obrigatório levar na segunda fase da Fuvest

Documento de identidade original com foto (digital ou físico);

Caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

O que é opcional levar na segunda fase da Fuvest

Lápis ou lapiseira;

Borracha;

Régua transparente;

Apontador;

Alimentos e bebidas leves.

O que você NÃO pode levar na segunda fase da Fuvest

Relógios de qualquer tipo;

Equipamentos eletrônicos, como celulares, calculadoras, tablets ou smartwatches;

Materiais impressos ou para anotações;

Corretivo ou branquinho;

Compasso ou canetas que não sejam esferográficas;

Gorro, boné, chapéu ou similares;

Protetores auriculares ou fones de ouvido.

Como é a segunda fase da Fuvest?

O vestibular da Fuvest é dividido em dois dias de prova:

Primeiro dia (15 de dezembro): Redação + 10 questões discursivas de Língua Portuguesa e Literatura;

Redação + 10 questões discursivas de Língua Portuguesa e Literatura; Segundo dia (16 de dezembro): 12 questões discursivas de disciplinas específicas, conforme a carreira escolhida.

De acordo com a banca, a estrutura da prova é pensada para avaliar o raciocínio crítico, a capacidade de organização das ideias e o domínio dos conteúdos específicos.

Calendário Fuvest 2025

Aplicação da 1ª fase: 17 de novembro;

Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 2 de dezembro;

Aplicação da 2ª fase: 15 e 16 de dezembro;

Provas de habilidades específicas: 10 a 14 e 18 a 20 de dezembro;

Divulgação da lista de aprovados: 24 de janeiro de 2025.

