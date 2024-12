Julia Di Spagna Relembre as notas de corte do Enem-USP 2024

Nem só de Fuvest se faz o ingresso na USP (Universidade de São Paulo), a maior universidade do país. Uma outra possibilidade é se inscrever no Enem -USP, que permite concorrer a vagas de graduação nos cursos da universidade usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio.

As inscrições para o processo seletivo da edição de 2025 estão abertas e vão até às 12h do dia 20 de dezembro . Podem se inscrever tanto os estudantes que já concluíram quanto os que concluem o Ensino Médio neste ano.

Uma dúvida que pode surgir nesta modalidade é se a nota do Enem será suficiente para conquistar o curso desejado. Para te ajudar a ter uma noção melhor do cenário, reunimos as maiores e menores notas de corte da última edição. Aqui você confere também a lista completa.

Menores notas de corte do Enem-USP 2024

729,79 – Geociências e Educação Ambiental (São Paulo)

739,81 – Gestão Ambiental (USP Leste – noturno)

741,14 – Lazer e Turismo (USP Leste – noturno)

742,37 – Têxtil e Moda (USP Leste)

748,00 – Gestão Ambiental (USP Leste – matutino)

748,25 – Pedagogia (Ribeirão Preto)

748,40 – Gestão Ambiental (Piracicaba)

752,57 – Lazer e Turismo (USP Leste – vespertino)

756,53 – Letras (São Paulo – noturno)

Maiores notas de corte do Enem-USP 2024

864,81 – Medicina (Ribeirão Preto)

864,49 – Medicina (Bauru)

848,59 – Ciências da Computação (Ribeirão Preto)

848,11 – Medicina (São Paulo)

848,07 – Ciências da Computação (Ribeirão Preto)

843,52 – Odontologia (São Paulo – integral)

842,31 – Engenharia da Computação (São Carlos)

838,26 – Engenharia Aeronáutica (São Carlos)

838,40 – Ciências da Computação (São Carlos)

834,83 – Ciências Biomédicas (Ribeirão Preto)

