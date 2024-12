Julia Di Spagna 7 funções das redes sociais criadas para te viciar

Jovens com menos de 16 anos não poderão mais usar redes sociais na Austrália . A lei, aprovada no último mês, é inédita: essa é a primeira vez que um país estabelece um limite como esse. Mas será que as redes sociais são tão perigosas assim? O pânico é justificado?

Apesar de seus benefícios, como aproximar pessoas, criar conexões e facilitar o acesso a informações, as redes possuem uma série de recursos feitos justamente para que você não largue mais o celular – e quem confirma isso são os próprios funcionários das Big Techs. No documentário “ O Dilema das Rede s”, Tristan Harris, um ex-engenheiro do Google, diz que as redes sociais treinam “uma geração inteira de indivíduos que, sempre que se sentem desconfortáveis, sozinhos ou amedrontados, recorrem a ‘chupetas digitais’ para se acalmar”.

São ferramentas que incentivam um looping de atividades lá dentro e, de certa forma, acabam gerando um vício. Afinal, quem nunca pegou o celular para checar uma notificação e acabou passando horas por lá sem nem perceber?

Confira abaixo quais são algumas dessas funções viciantes – e fique atento na próxima vez que estiver “scrollando”.

1. Notificações constantes

Sabe quando você finalmente larga o celular e entra uma notificação? As chances de você voltar e se perder no tempo de novo são grandes.

As redes sociais enviam alertas frequentes (curtidas, comentários, mensagens, lembretes) para manter o usuário sempre “atento” e incentivar respostas rápidas, criando um ciclo de recompensa.

2. Feed infinito (scrolling)

O formato de rolagem infinita, onde o conteúdo nunca se esgota, impede que o usuário pare de interagir, criando um fluxo constante de novidades. Isso ativa o cérebro em busca de novidades, similar ao que ocorre em um jogo de azar.

3. Recompensas variáveis

Quando você recebe “curtidas”, “comentários” ou novos seguidores, essa recompensa não acontece de forma regular. A incerteza sobre quando a próxima validação ocorrerá (como no caso de um “like” ou mensagem) ativa o sistema de recompensa do cérebro, o que aumenta o desejo de continuar acessando.

Além disso, o feedback social positivo (curtidas, comentários, compartilhamentos) gera uma sensação de aceitação. O desejo de ser aprovado socialmente é um dos principais fatores que mantêm os usuários engajados.

4. Algoritmos personalizados

Quem nunca abriu as redes sociais e encontrou exatamente aquilo que estava procurando? As plataformas utilizam algoritmos que priorizam o conteúdo mais relevante para o usuário, criando um feed altamente adaptado aos seus interesses, desejos e comportamento passado. Isso aumenta a probabilidade de que o usuário continue consumindo conteúdo de forma contínua.

5. Conteúdo altamente visual e emocional

Imagens e vídeos curtos, como os encontrados no TikTok ou Instagram, são projetados para prender a atenção rapidamente, acionando emoções fortes, como prazer ou surpresa, e estimulando o desejo de continuar consumindo.

6. Jogos e desafios

Muitos aplicativos incorporam elementos de gamificação, como “desafios”, “medalhas” e “conquistas”, que incentivam os usuários a continuar a se engajar para alcançar um objetivo ou status.

7. FOMO (Fear of Missing Out)

A ideia de que algo importante ou interessante pode estar acontecendo e que o usuário precisa estar sempre atualizado alimenta a sensação de urgência e ansiedade, o que o mantém retornando.

