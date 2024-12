Ludimila Ferreira Qual o plural de chapéu?

A chegada do verão combina com proteção! Trocadilhos à parte, além dos produtos para a pele, também é importante cobrir o rosto com um boné ou chapéu. Tem até quem tenha uma coleção deles! Neste caso, a pessoa tem vários “chapéus” ou chapéis” ? Afinal: qual o plural de chapéu?

Nada de falar “chapéis”, porque o certo é “chapéus” . A explicação está na regra gramatica. Abaixo, entenda como flexionar algumas palavras com essa terminação para o plural!

A regra gramatical por trás de “chapéus”

Na Língua Portuguesa, os substantivos podem aparecer em dois números: singular ou plural. O plural se refere a dois ou mais indivíduos, ou a dois ou mais grupos de indivíduos.

“Chapéu” segue a regra gramatical da inclusão do “s” no fim da palavra pois é terminada no ditongo “eu”. A mesma regra se aplica para outras palavras como troféu , céu e véu.

É comum pensar que a flexão para o plural de “chapéu” se faz com a terminação “-éis”, devido a outra regra gramatical: a das palavras terminadas em al, el, ol e ul. É o caso de papel, cruel, pastel, entre outros.

Exemplos

Ganhei dois chapéus no meu aniversário.

Todas as senhoras levarão chapéus para o casamento.

Naquela loja há chapéus de muitas cores e formas.

Eu queria ter uma coleção de chapéus.

Ela não usa chapéus porque acha seu cabelo muito volumoso.

A personagem Sophie, do filme “O Castelo Animado”, trabalhava em uma loja chapéus.

