5 dicas para fazer uma boa redação da Fuvest

No dia 15 de dezembro, estudantes que sonham com uma vaga na USP (Universidade de São Paulo) vão realizar o primeiro dia da segunda fase da Fuvest 2025 . Além das questões de Língua Portuguesa, este é o dia em que encaram a temida redação .

A etapa costuma gerar um certo nervosismo nos candidatos – afinal, não basta dominar a escrita para se dar bem. É preciso se adequar ao tema proposto e entender o que a banca espera do texto.

Para te ajudar, o GUIA DO ESTUDANTE conversou com Fernanda Ady Becker , assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, e reuniu algumas dicas que vão fazer a diferença no seu desempenho. Confira abaixo!

+ 5 possíveis temas de redação para a Fuvest 2025

1. Prática é fundamental

Explorar e revisar a estrutura do texto dissertativo é uma estratégia que faz toda a diferença. E praticar a escrita em si pode ajudar tanto no momento de produzir a redação, quanto no desenvolvimento das respostas da prova dissertativa para todas as disciplinas.

Você não pode se esquecer que é preciso ter esse equilíbrio entre o tempo dedicado para cada etapa do exame. Ou seja, quanto a maior a facilidade para resolver as questões, mais tempo sobra para a redação.

2. Explore outros conhecimentos

Se você dominar outros temas, incluindo as obras de leitura obrigatória , é possível usar esses elementos como citações em sua redação. O importante é avaliar se o assunto conversa com o recorte feito pela banca e se tem um efeito positivo no seu texto, seja para complementar uma ideia ou reforçar a riqueza do seu repertório.

+ 5 dicas de última hora para quem não leu os livros obrigatórios da Fuvest

3. Elementos da redação

Alguns pontos importantes devem ser revisados, como a estrutura básica solicitada para essa redação: um texto dissertativo-argumentativo, composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. “É importante praticar a elaboração de uma tese clara, definição de argumentos sólidos e bem embasados, além de treinar a capacidade de articular essas partes de modo a conferir uma unidade textual à redação”, diz a especialista.

4. De olho no relógio

Outra dica é praticar a produção textual com o tempo controlado, para assegurar que conseguirá administrar seu tempo e fazer o texto no prazo estipulado. Além disso, revisar as regras gramaticais sobre as quais ainda tem dúvida pode ajudar a evitar desvios pontuais no texto.

+ Saiba como usar a vírgula – e quais são os três erros mais comuns

5. Lembre-se da sua preparação e trabalhe sua confiança

Reconheça que praticou a elaboração de texto durante todo o ano, bem como estudou as características básicas do gênero textual cobrado pela banca. Esse reconhecimento pode ajudar a reduzir a ansiedade.

Outra prática importante são as técnicas de respiração, que auxiliam a reduzir a ansiedade. O foco deve ser direcionado em fazer o seu melhor no momento, sem cobrar de si mesmo a perfeição, já que o mais importante é que as ideias estejam bem estruturadas e sejam coerentes.

