Realismo mágico: conheça o movimento literário por trás de Cem anos de Solidão

Aguardada por muitos fãs, nesta quarta-feira (11) estreia a série “Cem Anos de Solidão” , baseada no livro de mesmo nome de Gabriel García Márquez . Considerado um dos romances da literatura latino-americana mais famosos em todo mundo, rendeu ao escritor o prêmio Nobel de Literatura em 1982.

A obra conta a história da família Buendía ao longo de sete gerações, na fictícia cidade de Macondo. Por meio de uma narrativa que mescla o real e o fantástico, o autor explora temas como o tempo cíclico, o destino inevitável e as complexidades das relações humanas. Em resumo, é uma reflexão profunda sobre a história da América Latina, principalmente a Colômbia, suas contradições e sua busca por identidade.

O livro também é um dos exemplos mais clássicos do gênero do realismo mágico , misturando elementos sobrenaturais e a presença de eventos extraordinários, como fantasmas e premonições, com a rotina dos personagens.

Já tinha ouvido falar dessa corrente literária? Vem que a gente te explica o que é.

Realismo Mágico

Esse é um estilo literário em que o autor insere elementos mágicos ou sobrenaturais em um cenário realista, mas o mais importante é que esses eventos extraordinários são tratados como normais pelos personagens da obra. Ou seja, no realismo mágico, a magia não é questionada ou destacada como algo fora do comum. Ela faz parte do cotidiano e é aceita sem estranhamento. O foco está na maneira como esses elementos coexistem com a realidade, sem grandes explicações ou conflitos.

No caso de “Cem Anos de Solidão”, o autor cria a cidade fictícia de Macondo, onde o real e o fantástico coexistem. O fantástico, como a ascensão de personagens ao céu e a chuva de flores, é tratado com naturalidade pelos personagens, que não se espantam com tais eventos. A magia é incorporada ao cotidiano de maneira fluida e orgânica, transformando Macondo em um lugar onde o impossível se torna possível, sem questionamentos.

Abaixo, confira outras obras que lançam mão do realismo mágico ou fantástico:

A Casa dos Espíritos , de Isabel Allende

Allende mistura eventos sobrenaturais com a história de uma família, abordando questões políticas e sociais do Chile. Espíritos se comunicam com os vivos, e fenômenos inexplicáveis acontecem. A obra lida com a magia no contexto de uma realidade dura, em que a opressão social e política também é uma presença constante.

Ficções , de Jorge Luis Borges

O autor não segue as convenções tradicionais do realismo mágico, mas suas obras têm uma relação com o estilo por meio da introdução de elementos fantásticos e inexplicáveis que desafiam a realidade. Em Ficções, ele mistura labirintos, livros infinitos, mundos paralelos e outras realidades em um formato literário que questiona as fronteiras entre o real e o imaginário. O fantástico, em seus contos, é uma reflexão filosófica sobre a percepção da realidade.

Pedro Páramo , de Juan Rulfo

O romance, que também ganhou uma adaptação da Netflix, mistura realidade e morte de uma maneira que faz com que os personagens e o leitor se questionem sobre o que é real. O protagonista, após a morte de sua mãe, vai a um vilarejo onde os mortos ainda conversam entre si. O local parece ser habitado por fantasmas e o ambiente é onírico, com os vivos e mortos interagindo sem que ninguém se espante com isso.

Como Água para Chocolate , de Laura Esquivel

No romance de Esquivel, a cozinha e os pratos preparados pela protagonista, Tita, têm um poder mágico que afeta diretamente as emoções e os destinos das pessoas ao redor. A magia está ligada ao mundo sensorial da comida, e sentimentos como amor e dor se manifestam por meio dos pratos que Tita prepara, como se sua comida tivesse poderes sobrenaturais. A obra ganhou uma versão pela HBO neste ano e já pode ser conferida na Max.

