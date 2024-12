Ludimila Ferreira 10 sugestões de presentes de amigo secreto para quem gosta de papelaria

O Natal está chegando e com ele as tradicionais brincadeiras de amigo secreto ! Você provavelmente já passou pelo momento de sortear quem você vai presentear, mas a dúvida que não cala a partir de agora é: o que dar de presente? Fica mais fácil quando o sorteado gosta de papelaria , porque as opções são quase infinitas!

O GUIA DO ESTUDANTE listou 10 sugestões de presentes de amigo secreto para quem gosta de papelaria. Essa pessoa com certeza vai passar 2025 inteiro torcendo para você ser o amigo secreto dela de novo!

1. Agenda 2025 Houston Média A5 Fecho Magnético

Não tem presente de amigo secreto mais perfeito do que uma agenda para o próximo ano, principalmente se você tirou uma pessoa organizada – ou que deseja se organizar. Essa agenda da Houston tem o tamanho ideal para carregar na bolsa ou na mochila. Ela é acompanhada de uma bolsa TNT premium para proteção durante o transporte , além de oferecer um toque de sofisticação.

É super elegante e segura com um fecho magnético que garante que a agenda permaneça fechada com segurança , mantendo suas anotações protegidas. Permite anotações diárias, semanais, mensais e anuais, ideal para acompanhar compromissos e metas. Além disso, a capa azul agrada quase todo mundo.

2 . Fine Pen Colors + Shoulder Bag

Para aquele amigo secreto que adora anotações coloridas, estas canetas são incríveis por si só. Porém, elas vêm com um bônus: a sua própria shoulder bag! Esse kit contém 10 Fine Pen Colors e uma bolsinha versátil. É possível usa-la no no ombro, na mão ou transversal.

A caneta tem o formato triangular ergonômico para garantir maior conforto ao escrever. A ponta ultrafina e 0.4mm permite um traço preciso e a tinta vibrante que não passa para o outro lado da folha é a ideal para soltar a criatividade ou fazer resumos bem coloridos.

3 . Sketchbook 120 g/m², Caderno, Tam A5, 62 Fls

Agora, se seu amigo secreto não é das tintas e sim do grafite , este caderno de desenho da Hahnemühle contém papel 100% alfa-celulose com 120 de gramatura. Além disso, sua textura é fina.

O tamanho do caderno é ideal para carregar na bolsa ou mochila e as 62 folhas são o espaço certo para trabalhar a criatividade .

4. Caderno Inteligente, Médio, Purple Galaxy

Para um amigo secreto viciado em fazer anotações, o caderno inteligente médio vem com calendário, elástico para caneta e divisórias. Modelo excelente para universitários que fazem anotações e resumos mais breves, já que é um pouco menor que uma folha A4.

Com 60 folhas pautadas e 20 folhas lisas brancas de 90 gramas, quem usa pode tirar e colocar quando quiser, sendo recarregável, sustentável e infinito.

5. Apoio de leitura para livro e notebook

Agora, se seu amigo secreto gosta de ler ou ficar bastante tempo maratonando séries no notebook , esse apoio de leitura é o presente ideal!

Ele tem 5 níveis de ajuste na base e 8 na parte traseira, permitindo controle de inclinação. Os prendedores de páginas são retráteis e feitos de aço inoxidável revestido. Além de ser ergonômico, seus pés são antiderrapantes. C onfeccionado em PS e MDF resistente.

6. Lápis de Cor 100 cores, Faber-Castell

Para o amigo secreto que gosta de colorir, claro que não poderia faltar um estojo especial com design exclusivo e funcional com 100 opções de cores de lápis de cor, entre elas, 6 cores pastel e 6 cores neon.

Eles possuem uma boa pigmentação e são fáceis de misturar entre si para os mais criativos. Tão macios que parecem lápis de cera. O manuseio é muito fácil e confortável, o que torna o processo de desenhar e colorir muito mais agradável. A madeira é de altíssima qualidade e de fonte reflorestada.

7. Caderno sem Pauta A5 – Capa Flexível 80 Páginas

Agora, para aquele amigo secreto cheio de ideias, esse caderno pode ser tanto de desenho , quanto de textos ou recordações! A capa é um de mix de papéis (fotográfico e vergê) com 320g, flexível e revestida com toque aveludado.

O miolo é de papel avena 80g em tom amarelado, sem pauta. Tamanho A5 (14x20cm), 80 páginas, ideal para carregar na bolsa ou mochila .

8. Winsor & Newton Aquarela Cotman

Se você tirou alguém mais artista , o estojo de aquarela Cotman Winsor & Newton Pocket Box é a pedida ideal. Esta é uma das melhores marcas de aquarela do mercado que vai deixar os iniciantes apaixonados e os mais experientes, encantados.

O box contém 12 cores de aquarela pastilha e 1 pincel Winsor & Newton. O estojo compacto pode ser utilizado como godê.

9. Sugar Cane Watercolour 290 g/m², bloco de aquarela

Por que não fazer um combo de presentes com a opção anterior? Este é um papel para aquarela da Hahnemühle, uma marca de excelência no mercado artístico.

O Sugar Cane é um papel livre de acido, resistente ao envelhecimento e vegano , contendo 70% fibras de cana-de-açúcar e 30% algodão. Utilizado por artistas profissionais que desejam que suas peças durem por bastante tempo.

10. Marcadores MultiMark Multisuperfície Faber-Castell – 12 Cores Básicas + Estojo de Tecido

Por fim, para o amigo secreto que não pode deixar passar nenhum citação ou gosta de fazer artesanato: marcador a base de água m ultisuperfície com m echanismo Shake&Pump! O kit contém 12 cores e acompanha um estojo de tecido que deixa o transporte compacto.

Escolha perfeita para jovens, entusiastas ou amantes da arte , que buscam um produto de design moderno, simples e prático, capaz de dar asas a imaginação em uma infinidade de superfícies.

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon e recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio dos links indicados nesta página. A seleção de produtos segue critérios exclusivamente editoriais. O estoque disponível refere-se ao momento da publicação desta matéria.

