Julia Di Spagna Estas foram as 8 questões mais difíceis da 2ª fase da Unesp 2025

A segunda fase da Unesp 2025 chegou ao fim nesta segunda-feira (9) depois de dois dias consecutivos de questões dissertativas. No 1º dia os candidatos encararam 24 questões, sendo 12 de Ciências Humanas (elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (elementos de Biologia, Química, Física e Matemática). Já no 2º dia, foram 12 questões de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte) e uma redação.

+ Tema de redação da Unesp 2025 é ‘medicalização da vida’

Se você prestou a prova e quer checar se mandou bem, vale a pena conferir as questões mais difíceis . O desafio também é válido para quem não fez o vestibular da Unesp, mas está se preparando para outros exames e quer testar seus conhecimentos.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com os professores do Curso Anglo e reuniu essas perguntas com as respectivas resoluções. Veja abaixo:

Dia 1 – Geografia – Questão 8

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 1 – Química – Questão 18

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 1 – Filosofia – Questão 10

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 1 – Física – Questão 19

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 1 – História – Questão 4

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Continua após a publicidade

Dia 1 – Biologia – Questão 14

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 2 – Gramática/Texto – Questão 27

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Dia 2 – Literatura – Questão 32

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.