Ludimila Ferreira 5 obras para conhecer Dalton Trevisan

Dalton Trevisan foi um escritor e advogado brasileiro que ficou famoso por sua escrita minimalista e obras que abordam temas pertinentes à sociedade, permanecendo extremamente atuais através dos anos. Natural de Curitiba, Paraná , o contista nasceu em 14 de junho de 1925 e faleceu nesta terça-feira (10), aos 99 anos.

Em homenagem ao legado do escritor, o GUIA DO ESTUDANTE listou 5 livros para conhecer a obra de Trevisan que são repertório não apenas para o vestibular , mas para a vida. Abaixo, confira a lista completa!

+ ‘Ainda estou aqui’: conheça o livro que inspirou filme brasileiro aclamado

Contos eróticos

“Contos eróticos” é uma antologia de contos organizada pelo próprio autor. Esta edição conta com um texto de orelha assinado por Fernanda Torres e uma tirinha inédita de Laerte.

Na obra, Nelsinho, o vampiro que se alimenta de sexo, originalmente apresentado no clássico “O Vampiro de Curitiba” (1965), reaparece ao lado de outros personagens “doentes de amor”. São dezesseis contos envoltos em uma atmosfera de fábula, marca registrada do autor, que o colocou em um restrito grupo de escritores que criaram verdadeiros “mundos ficcionais”.

Com a escrita sempre direta e concisa, Trevisan aborda temas como culpa, pecado, virgindade, traição e desejo, sempre mantendo um diálogo subliminar com a religiosidade. Publicados entre as décadas de 1960 e 1980, os textos continuam atuais e relevantes.

Continua após a publicidade

+ Quarto de Despejo: resumo da obra de Carolina Maria de Jesus

O ciclista

“O ciclista” é um livro de Dalton Trevisan, ilustrado por Odilon Moraes, que conta a história de um jovem que desafia a urbanização da cidade em cima da sua bicicleta, disparando pelo labirinto de carros, ônibus e caminhões.

A narrativa reflete como a Morte está sempre na garupa do ciclista, mesmo que se tente ignorar, até não poder mais: o homem sofre um acidente. O livro é considerado uma leitura infanto-juvenil, mas serve para todas as idades.

Da combinação da prosa acelerada de Dalton com as ilustrações igualmente ágeis de Odilon surgiu “O ciclista”, obra primorosa que tornou a escrita de um de nossos maiores escritores vivos acessível ao perfil de todos os leitores.

Continua após a publicidade

+ Angústia: resumo e análise do livro de Graciliano Ramos

Cemitério de elefantes

“Cemitério de elefantes” é o livro que consolidou Dalton Trevisan como um dos maiores autores do Brasil .

Publicado originalmente em 1964, reúne textos como “Uma vela para Dario”, que virou um clássico do repertório do autor, ao escancarar a crueldade do ser humano em uma situação-limite.

Os contos minimalistas e o olhar atento do escritor dão forma a narrativas poderosas que abordam a destruição do homem, o rural e o urbano, traição, ciúme, abuso, violência doméstica, patriarcado, prostituição entre outros temas humanos.

Continua após a publicidade

+ “Os Ratos”: resumo do livro cobrado na Fuvest 2025, vestibular da USP

Chuva

O livro que capta a essência dos dias de “Chuva”. Ilustrado por Eloar Guazzelli, esta é uma prosa poética que retrata o fenômeno natural como social , conforme descreve a editora Record.

A chuva afeta a vida de todos: dos que estão dentro de casa ou na rua, no centro ou na periferia. Logo, esta é uma história sobre ricos, pobres, humanos, animais, vivos e mortos.

A narrativa mostra como tudo se transforma com a chegada da chuva, formando um panorama da vida nas metrópoles , marcado pelos problemas urbanos que ela causa no dia a dia, bem como pelas diferentes realidades de vida de cada pessoa.

Continua após a publicidade

+ “A paixão segundo G.H.”: o livro enigmático de Clarice Lispector

Macho não ganha flor

“Macho não ganha flor” foi publicado originalmente em 2006 e é considerado um ponto de virada na trajetória de Dalton Trevisan.

Os temas centrais do repertório de Trevisan, violência e sexo, ganham ainda mais relevância nos contos presentes neste livro. O escritor curitibano transpõe para o século 21 os dramas protagonizados por gente violenta, oprimida, pobre e fracassada.

Trevisan dá protagonismo para os coadjuvantes da sociedade , flertando com a crônica policial e narrando em primeira pessoa as desgraças vividas nas grandes cidades.

Continua após a publicidade

+ “Olhos d’água”: resumo da obra de Conceição Evaristo

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon e recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio dos links indicados nesta página. A seleção de produtos segue critérios exclusivamente editoriais. O estoque disponível refere-se ao momento da publicação desta matéria.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.