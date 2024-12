Ludimila Ferreira Tema de redação da Unesp 2025 é ‘medicalização da vida’

Nesta segunda-feira (9) aconteceu o segundo dia de prova da segunda fase da Unesp 2025 (Universidade Estadual de São Paulo), no qual os candidatos precisaram responder 12 questões discursivas sobre Linguagens e escrever uma redação com o tema “Medicalização da vida: interesse de quem?” .

O gênero da redação da Unesp é o mesmo do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): um texto dissertativo-argumentativo. Porém, diferente da prova nacional, não é obrigatório sugerir uma intervenção para o problema levantado.

As apostas de alguns professores eram a crise climática , a importância da sustentabilidade nas cidades modernas, o papel das redes sociais na formação da opinião pública, Inteligência Artificial e até mesmo inclusão e diversidade no mercado de trabalho .

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

