Taís Ilhéu 5 possíveis temas de redação para a Fuvest 2025

A segunda fase da Fuvest 2025 está marcada para a próxima semana, nos dias 15 e 16 de dezembro. Além de resolver as questões discursivas, o candidato também vai encarar a redação , que é sempre no formato de dissertação argumentativa. Quer uma dica de ouro? a banca da USP adora um texto bem amarrado! Então, capricha na organização das ideias e mostre que você domina o assunto, usando boas referências para sustentar seus argumentos.

E se você está se perguntando quais temas podem cair na prova deste domingo, nada melhor do que ouvir a opinião de quem mais entende do assunto. “A frase temática da Fuvest costuma ser mais filosófica e abrangente do que os outros vestibulares, requerendo do candidato um recorte temático mais reflexivo e com uma abordagem original. Isso significa que o estudante precisará construir uma argumentação autêntica a partir do que foi proposto na prova”, explica Heloisa Guimarães Pereira , assessora pedagógica da Redação Nota 1000.

Para escrever textos com esta cara, a professora sugere estudar os assuntos que estiveram em evidência ao longo de 2024. Um deles terá grande chance de aparecer no vestibular deste ano. Veja aqui cinco sugestões da educadora.

1. Fake news e discursos de ódio na internet

As redes sociais estão no centro da comunicação atual, moldando opiniões e impactando decisões, especialmente em contextos políticos. O desafio é lidar com a desinformação e os discursos de ódio, que podem criar bolhas de informação e até influenciar eleições. “A Fuvest pode avaliar a capacidade do candidato de refletir sobre as implicações sociais, políticas e éticas desse fenômeno”, afirma a professora. Já pensou em como essas questões afetam a sociedade e a democracia?

2. Tédio e “anestesia” na modernidade

Vivemos conectados o tempo todo, mas será que estamos sentindo tudo ou nada? O excesso de estímulos produzidos pela tecnologia parece deixar muita gente anestesiada, e o tédio virou o novo drama coletivo. Como encontrar significado em um mundo tão saturado de conteúdo? “Esse tema abre espaço para redações que discutam sobre o consumo excessivo de produtos culturais, redes sociais e mídias digitais, levando a uma reflexão sobre como esses fatores podem influenciar a saúde emocional e social das pessoas”, diz a professora.

Inclusive, uma notícia da semana passada tornou o assunto ainda mais quente: sabia que a palavra do ano segundo o Dicionário de Oxford é “brain rot”? Em tradução livre significa “cérebro podre” e diz respeito à deterioração mental causada pelas redes sociais.

3. Inteligência artificial: avanços e dilemas éticos

A IA é um dos assuntos que está mais em alta. Esse tema está trazendo questões muito relevantes, como a privacidade, o uso ético da ferramenta e até os impactos no mercado de trabalho. “A banca pode cobrar do aluno uma reflexão a respeito da necessidade de regulamentação da inteligência artificial, um posicionamento sobre a questão da autoria de mídias e artes criadas por essa tecnologia ou mesmo focar a dissertação no seu impacto na vida cotidiana, como um todo”, sugere a educadora.

4. Ser mulher no século 21

Em 2024, os debates sobre os direitos das mulheres e a luta pela igualdade de gênero tiveram destaque no Brasil e ao redor do mundo e, por isso, podem ter uma boa chance de virar tema de redação da Fuvest, segundo Heloísa. As questões que estiveram mais em evidência foram a violência de gênero, a desigualdade salarial e a representatividade em cargos de poder. Além disso, temas como abuso sexual, assédio e os desafios enfrentados por mulheres em diversas culturas — dos Estados Unidos ao Oriente Médio — continuam como pautas relevantes.

5. Saúde mental e o boom dos autodiagnósticos

Nos últimos anos, saúde mental virou um assunto sério e super comentado. Mas, junto disso, veio a moda do autodiagnóstico nas redes sociais. Será que é ok se diagnosticar só com vídeos do TikTok? Ou essas práticas podem acarretar sérios riscos, como a desinformação sobre tratamentos e até mesmo a minimização de problemas graves que necessitam de cuidado especializado?

“A Fuvest pode pedir uma reflexão crítica sobre os limites e os perigos de uma sociedade em que a informação sobre saúde mental é acessível, mas, muitas vezes, superficial e mal interpretada”, prevê a docente.

