Taís Ilhéu Que horas começa a segunda fase da Unesp 2025?

Está a caminho da segunda fase da Unesp 2025 mas não sabe se já é hora de apertar o passo para não se atrasar? A gente te ajuda! Saiba que, neste domingo (8), a prova está marcada para começar pontualmente às 14h. Este é o mesmo horário em que os portões são fechados, então não chegue nem um minuto depois.

Os candidatos que já estão quase na porta terão que aguardar um pouco, já que a abertura dos portões está marcada para as 13h.

Veja abaixo todos os horários desta segunda fase, incluindo o das provas de amanhã (9).

Horários da prova

Agora que você já sobreviveu ao Enem e às primeiras fases, não vai virar um atrasado justamente na última etapa, certo? Anote aí os horários da prova:

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões : 14h

: 14h Início das provas: 14h

14h Saída permitida: 17h

17h Fim das provas: 19h

Não esqueça de levar!

Para fazer a prova, os candidatos precisarão, obrigatoriamente, dos seguintes itens:

caneta esferográfica com tinta preta;

um documento oficial com foto ( veja a relação completa aqui )

Também é permitido levar uma régua transparente, bem como alimentos leves e água.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

