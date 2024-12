Taís Ilhéu Que dia é a redação na segunda fase da Unesp?

Neste domingo (5) e segunda-feira (6), milhares de estudantes fazem as provas de segunda fase da Unesp 2025 . Mas afinal, em qual destes dois dias os candidatos deverão elaborar uma redação ? Se você também fez Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), temos um alerta importante!

Diferentemente destes outros vestibulares, na Unesp a dissertação só é solicitada no segundo dia da segunda fase . Portanto, neste domingo, não tem redação !

No primeiro dia, os candidatos responderão a:

12 questões de Ciências Humanas (elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia)

12 questões de Ciências da Natureza e Matemática (elementos de Biologia, Química, Física e Matemática).

Horários da prova

Agora que você já sobreviveu ao Enem e às primeiras fases, não vai virar um atrasado justamente na última etapa, certo? Anote aí os horários da prova:

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões : 14h

: 14h Início das provas: 14h

14h Saída permitida: 17h

17h Fim das provas: 19h

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

