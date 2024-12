Taís Ilhéu O que levar na segunda fase da Unesp?

Quem está a caminho da segunda fase da Unesp 2025 e não carrega consigo um dos itens listados a seguir, pode dar a meia volta e correr para buscar em casa! Assim como em outros vestibulares, alguns itens são essenciais na Unesp, e entre eles estão caneta e um documento original com foto. Veja abaixo qual a cor correta e quais são os documentos aceitos!

O que precisa e o que pode levar na segunda fase da Unesp

Assim como na primeira fase do vestibular, os candidatos só podem levar para a segunda etapa os seguintes materiais:

caneta esferográfica com tinta preta;

régua transparente (opcional)

Além disso, podem também levar consigo alimentos leves e água.

É obrigatório apresentar o original de um dos documentos listados abaixo:

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Identificação Nacional – CIN

Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97;

Certificado Militar;

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

Passaporte;

Registro Nacional de Estrangeiros – RNE;

Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe.

O edital reforça que cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

