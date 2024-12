Taís Ilhéu Qual é o certo: “a domicílio” ou “em domicílio”?

Sabe aquele momento em que você para e pensa: “afinal, devo escrever ‘a domicílio’ ou ‘em domicílio’ ?” Parece confuso, não é? Essas expressões têm uma diferença simples, e com um pouco de atenção dá para usá-las direitinho, sem tropeçar no português.

Basicamente, a diferença entre as duas expressões está nas preposições, e cada uma delas faz toda a diferença dependendo do contexto. “O uso do ‘a’ indica movimento e, por isso, liga-se a verbos que propõem uma ação dinâmica, como o verbo ‘ir’. Um bom exemplo é esta frase: ‘Quando pedem, vou a domicílio’”, explica Roberto Lota , professor de português do Elite Rede de Ensino.

Já a expressão “em” indica uma noção estática, por isso liga-se a verbos que exigem esse tipo de preposição. O professor Roberto exemplifica com uma frase usada pelo gramático Domingos Paschoal Cegalla: “Atende-se em domicílio. (Atende-se alguém em um lugar)”.

Cuidado com o uso informal

Na língua informal, a expressão “a domicílio” é usada nos dois contextos, independentemente se tem ou não a ideia de movimento. Um exemplo clássico e que você já deve ter visto por aí é a frase: “Entregam-se pizzas em domicílio”. Gramaticalmente está incorreta, deveria ser usada a preposição “a” porque o verbo “entregar” é dinâmico. Mas se você escrever na forma correta: “a domicílio”, a frase poderá se entendida como se “o domicílio” estivesse recebendo algo.

“Há algumas linhas gramaticais que entendem que atualmente o uso pode ser indistinto, mas isso ainda não é um consenso entre as visões gramaticais”, alerta o educador. Então na dúvida, use a regrinha que a gente ensinou aqui para você.

Da onde vem “domicílio”?

A origem vem da palavra latina “ domus ”, que significa “casa”. “Naquela época, ser a pessoa mais importante do domus era o ‘dominus’. Atualmente, palavras que partilham desta origem semântica são ‘dominador’, ‘domínio’, ‘doméstico’ e ‘domingo’ (o dia do Senhor). E junto a essas, há também a palavra ‘domicílio’, cujo sentido é o ‘local onde se reside, habitação’”, esclarece Roberto.

Como usar as duas expressões no dia a dia?

Veja aqui alguns bons exemplos:

Depois de levar seu pai à praia, o levou ao domicílio.

Chegamos a um domicílio desconhecido.

Levam-se os livros a domicílio.

Corta-se cabelo em domicílio.

Contratar serviços de limpeza em domicílio pode ser uma solução prática.

Como é no jornalismo?

Dá uma olhada nas duas formas como o jornal Folha de S. Paulo usa as expressões e não erre mais:

“Para aqueles que querem otimizar a rotina sem perder a qualidade de cuidados, já existem uma série de profissionais e pet shops que oferecem o serviço de banho e tosa a domicílio .”

“Ela explica que as aulas em domicílio podem até ajudar, mas apenas um local estruturado terá todos os aparelhos necessários para executar os exercícios de maneira completa.”

