“Chimpanzé” ou “chipanzé”: qual é o certo?

Você sabia que o chimpanzé é o parente vivo mais próximo da raça humana? Opa, ou será que deveríamos chamar esse primo distante de “ chipanzé “? Tem muitos mitos envolvendo o primata, mas este não é um deles: o macaco pode ser chamado das duas formas, com ou sem a letra “m” na primeira sílaba!

No dicionário Michaelis, “chipanzé” aparece como uma variante de “chimpanzé”. Olha só a definição do dicionário:

Denominação comum aos primatas do gênero Pan, da família dos pongídeos, que compreende duas espécies de macacos africanos, com reduzida capacidade craniana, lábios protuberantes, maxilares alongados, orelhas proeminentes, pelos negros, braços mais longos que as pernas, mãos alongadas, desprovidos de cauda, que vivem em áreas de floresta, deslocando-se pela copa das árvores ou locomovendo-se com as duas pernas.

Estes primatas são originários da África, e embora sejam macacos muito abundantes no continente, entraram para a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, da sigla em inglês). Nas últimas duas décadas, houve um declínio muito grande da população espécie, ameaçada pelas atividades madeireiras, como explica o National Geographic .

Li uma notícia muito triste sobre um chipanzé que sofreu maus tratos.

Os chimpanzés tem o DNA 98% semelhante ao dos seres humanos!

Você já viu um chimpanzé de perto?

O santuário tinha uma família inteira de chipanzés

Tenho um pouco de medo de chimpanzé – a sorte é que tenho poucas chances de encontrar um na vida!

