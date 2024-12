Taís Ilhéu “A champanhe” ou “o champanhe”: qual o certo?

O Ano Novo está chegando e você já pensa em brindar com uma taça de champanhe . Mas afinal: a palavra é feminina ou masculina ? Embora alguns dicionários a registrem como um substantivo masculino, o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), tem outro veredito. E professores concordam.

“As duas formas estão corretas, pois é um substantivo de dois gêneros, ou seja, admite a possibilidade de ser acompanhado tanto do artigo masculino, quanto do feminino”, explica Alexandre Dalla Pria , professor de língua portuguesa do Colégio Anglo Leonardo da Vinci, em São Paulo.

A palavra “champanhe” tem origem no francês “ champagne ”, que é o nome de uma região no norte da França conhecida pela produção desse famoso vinho espumante. O termo deriva de “ campania ”, em latim, que significa “campo” ou “planície”, descrevendo o tipo de paisagem predominante nesse local.

“Ao longo da história, acabou se generalizando chamar qualquer espumante de ‘champanhe’ ou ‘champagne’, contudo somente os vinhos produzidos no norte da França podem levar essa denominação”, conta Marcos Veith Camargo , também professor de língua portuguesa do Colégio Anglo Leonardo da Vinci. “O uso do termo no Brasil como sinônimo de espumante é criticado por especialistas em vinhos, que preferem palavras como ‘espumante’ ou ‘prosecco’”, complementa o educador.

Brindando com exemplos

Veja estas cinco opções de uso, tanto no feminino quanto no masculino:

Comemoraremos estourando uma champanhe em virtude dos bons resultados anuais.

O professor recebeu do aluno um champanhe de presente de aniversário.

A champanhe é um tipo de vinho produzido no norte da França.

Os champanhes nacionais devem receber apenas o nome de “espumante”, pelo fato de não serem provenientes do norte da França.

Guardaremos aquelas champanhes para serem consumidas no Ano Novo.

Tim-tim com a literatura

Os dois professores de língua portuguesa lembram passagens da literatura brasileira em que é usada a palavra champanhe. Olha só aqui!

Trecho de “Crônica de ano novo”, de Luís Fernando Veríssimo. “Se o champanhe aberto à meia-noite não estourar e se tiver alguém na família chamado Edgar, é sinal de que a casa será arrasada por uma manada de elefantes e o champanhe está choco.”

Trecho de “Quincas Borba”, de Machado de Assis “O champanhe corria a rodos, como as palavras e os risos, e Sofia parecia uma rainha naquela festa de encantos.”

Carlos Drummond de Andrade usa a forma popularesca feminina “champanha” em seu poema “Receita de ano novo”: “Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita”.

