Taís Ilhéu Veja os horários e o que levar para a segunda fase da Unesp 2025

A segunda fase da Unesp 2025 já está batendo à porta! As provas acontecem no próximo domingo (8) e segunda-feira (9), e os convocados devem estar preparados para responder questões dissertativas e elaborar uma redação – veja aqui as apostas de tema . Além disso, também é preciso ficar de olho no relógio, para não perder o horário de início da prova, e também aos itens permitidos e proibidos pela banca.

Reunimos abaixo as principais informações que os candidatos precisam saber. Confira!

Horários da prova

Agora que você já sobreviveu ao Enem e às primeiras fases, não vai virar um atrasado justamente na última etapa, certo? Anote aí os horários da prova:

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões : 14h

: 14h Início das provas: 14h

14h Saída permitida: 17h

17h Fim das provas: 19h

O que pode levar na segunda fase da Unesp – e o que está proibido

Assim como na primeira fase do vestibular, os candidatos só podem levar para a segunda etapa os seguintes materiais:

caneta esferográfica com tinta preta;

régua transparente.

Além disso, podem também levar alimentos leves e água.

É obrigatório apresentar o original de um dos documentos listados abaixo:

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Identificação Nacional – CIN

Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97;

Certificado Militar;

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

Passaporte;

Registro Nacional de Estrangeiros – RNE;

Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe.

Como é a prova da segunda fase da Unesp?

A segunda etapa do vestibular é composta por dois dias de prova com com 36 questões discursivas cada, somadas a uma redação em gênero dissertativo.

No 1º dia os candidatos responderão 24 questões, sendo 12 de Ciências Humanas (elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (elementos de Biologia, Química, Física e Matemática).

Já no 2º dia, por participantes responderão 12 questões de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte) e uma redação.

A duração da prova nos dois dias é de cinco horas.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

