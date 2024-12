Taís Ilhéu “Assento de avião” ou “acento de avião”: qual é o certo?

Você sabia que, para escolher seu assento de avião , é necessário pagar um valor a mais? Ops, ou será que o correto é dizer “acento de avião” ? Afinal, é com “ss” ou “c”?

Polêmicas à parte, nesta dúvida não tem espaço para opiniões divergentes: o correto é mesmo “assento”, com “ss” . O mesmo vale para assento de ônibus, de carro, ou qualquer outro local onde é possível sentar. Mas isso não quer dizer que “acento” não exista! Ele só tem um significado completamente diferente.

“Acento”, com “c”, são os sinais gráficos que usamos em algumas palavras. Quer exemplos?

Acento circunflexo (^)

Acento agudo (´)

Acento grave (`)

Exemplos

Paguei mais caro na passagem de avião porque queria escolher meu assento na janela;

O acento grave é usado para representar crase;

O assento do ônibus era perto do banheiro, e fiquei decepcionado;

O pior assento no avião é entre duas pessoas.

