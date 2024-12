Taís Ilhéu “Agradecer pela” ou “agradecer a”: qual é o certo?

O Natal já está quase aí e, com ele, aquela troca clássica de presentes. Na hora de agradecer, bate a dúvida gramatical: qual é o certo, “ agradecer pela camiseta” ou “ agradecer a camiseta”? Antes de se enrolar nos agradecimentos, bora desvendar essa treta linguística e evitar qualquer gafe — afinal, gratidão é aquele presente que nunca sai de moda e faz toda a diferença quando vem no tom certo!

“Esse verbo possui dupla regência: é transitivo indireto quando se refere a pessoas (o destinatário da gratidão) e transitivo direto quando se refere a coisas (o motivo ou objeto pelo qual se é grato)”, esclarece João Carlos Cole , mestre em linguística e professor de língua portuguesa da Plataforma Amplia. Ou seja, o certo é dizer: “agradeço a você a camiseta”. É errado usar as preposições “por/pelo/pela”.

Ah! E tem mais um detalhe importante: você pode substituir a pessoa para quem você vai agradecer pelo pronome pessoal “lhe”, como neste exemplo: “Quero lhe agradecer a ajuda”.

Como surgiu o verbo “agradecer”?

Segundo o dicionário Houaiss, o verbo “agradecer” tem origem no latim “ gratus “, que significa “agradável”, “grato” ou “reconhecido”. Ele está associado ao ato de expressar gratidão ou reconhecer algo de forma positiva. Essa raiz também aparece em palavras como “gratuito” e “gratidão”.

Usando a regência certa

Fique ligado nesses quatro exemplos de uso correto do verbo agradecer. E não erre mais!

A estudante agradeceu ao professor a explicação.

Eu agradeço o convite para a festa.

Eles agradeceram a paciência.

Quero lhe agradecer o lindo presente.

Gratidão na poesia

O professor João lembra que escritores e poetas têm licença poética para modificar a regência de verbos e nomes, mudando assim a regra dentro do contexto de uso do verbo. Um exemplo é o poema “Gratidão” de Cora Coralina. Veja este trecho abaixo:

“Agradeço a Deus todos os dias

por me ensinar com a simplicidade da vida,

pelos caminhos que trilhei,

pelas lições que aprendi.”

