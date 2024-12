Taís Ilhéu “Eleito” ou “elegido”: qual é o certo?

Já ficou na dúvida entre usar “eleito” ou “elegido” ? Relaxa, a gente explica! As duas formas estão certas, mas cada uma tem seu lugar na frase. Tudo começa com o verbo “eleger”, que é abundante. Isso significa que ele tem dois particípios: o regular (elegido) e o irregular (eleito).

Conversamos com uma professora para explicar quando você deve usar cada um. Confira!

Quando usar “elegido”?

“O particípio regular (que é formado pela terminação ‘-do’) é usado quando você forma tempos compostos com os verbos ter e haver. Exemplos: havia elegido; tinha elegido”, explica Renata Silva , professora de língua portuguesa da rede Pitágoras. E o uso de “eleito”? Segundo a educadora, o particípio irregular entra em ação quando você usa os verbos ser e estar, como “foi eleito” e “estão eleitos”.

E o uso de “eleito”?

Segundo a educadora, o particípio irregular entra em ação quando você usa os verbos ser e estar, como “foi eleito” e “estão eleitos”.

Existem outros verbos abundantes na língua portuguesa, além de “eleger”, como aceitar: aceito / aceitado; acender: aceso / acendido, e confundir: confuso / confundido. “Há também verbos que só aceitam a forma irregular. É o caso de ‘abrir’, que só tem o particípio irregular ‘aberto’. Não é correto dizer ‘abrido’. Outro exemplo é o verbo ‘fazer’, que só tem o particípio irregular ‘feito’. Você não vai dizer ‘fazido’”, afirma a docente.

De onde vem?

Tanto “eleito” quanto “elegido” derivam do verbo “eleger”, que, por sua vez, vem do latim “ eligere” , que significa escolher, selecionar. Na língua portuguesa, “eleger” manteve esse significado de seleção, especialmente no contexto de votar ou escolher alguém para ocupar um cargo ou função. Essa raiz também aparece em outras palavras relacionadas, como “eleição” e “elegível”.

Frases do dia a dia

Dá uma olhada nesses quatro exemplos usados no cotidiano.

Os estudantes haviam elegido dois professores como paraninfos da turma.

O público tinha elegido o melhor jogador da temporada por votação online nas redes sociais.

Prefeito e vereador são eleitos de quatro em quatro anos, podendo tentar a reeleição.

O representante da turma será eleito para um mandato de um ano.

Na literatura e no jornalismo

A professora Renata lembra de um conto de Machado de Assis , em que ele usa a palavra “eleitos”. Está em “A Sereníssima República (conferência do cônego Vargas)”, publicado no livro “ Papéis Avulsos ” (1882):

“Nem Hazeroth nem Magog foram eleitos . As suas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas, a do primeiro por faltar a primeira letra do nome, a do segundo por lhe faltar a última. O nome restante e triunfante era o de um argentário ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona ducal, com espanto geral da república.”

Quer também um exemplo com a palavra “elegido”? Veja este trecho de uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo:

“O fato de o prêmio Jabuti nunca ter elegido um romance literário jovem ao longo dos 60 anos de sua existência não é um demérito da premiação em si, mas uma questão maior que espelha o próprio mercado editorial brasileiro, que tem dificuldades em entender o básico: todos esses livros são, sem serem excludentes, tanto entretenimento quanto literatura.”

