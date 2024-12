Taís Ilhéu Saiba quanto custa estudar nas 10 escolas mais caras do Brasil

Já contamos aqui no GUIA DO ESTUDANTE sobre os preços das melhores faculdades particulares de Medicina , que chegam a custar mais de R$ 14 mil. Mas já imaginou pagar esse valor não em uma graduação, e sim no ensino médio, fundamental ou infantil? Saiba que a mensalidade da escola mais cara do país está nessa faixa: custa entre R$ 9 mil e R$ 15.182. Os valores das escolas mais caras do Brasil foram revelados recentemente pela Forbes , em seu levantamento anual das instituições de ensino mais exclusivas do país.

Os valores das matrículas, revela a revista, podem chegar a R$ 60 mil, e custear uma escola super exclusiva dos 2 aos 17 anos de um filho pode custar R$ 2,8 milhões para os bolsos dos pais – especialmente se vivem em São Paulo ou no Rio de Janeiro, capitais que dominam o top 10.

Há dois anos encabeçando o ranking, a escola Avenues, em São Paulo, segue no topo da lista de mais caras para o ano letivo de 2025. Nos anos finais de ensino, a mensalidade alcança a casa dos R$ 15 mil – ou seja, apenas em mensalidades são gastos R$ 180 mil.

À título de comparação, na rede pública de ensino o governo investe cerca de R$ 20,5 mil por aluno ao ano , valor quase 9 vezes menor.

Confira abaixo a lista das escolas mais caras do país.

Avenues (São Paulo) – de R$ 9 mil a R$ 15.182 Graded (São Paulo) – de R$ 11.459 a R$ 14.221 Concept (São Paulo) – R$ 13.340 St. Paul’s School (São Paulo) – de R$ 10.533 a R$ 13.303 St. Francis College (São Paulo) – de R$ 10.205 a R$ 12.765 St. Nicholas (São Paulo) – de R$ 7.560 a R$ 12.730 Escola Lourenço Castanho (São Paulo) – de R$ 9.353 a R$ 11.103 Red House International School (São Paulo) – de R$ 6.319 a R$ 10.987 Escola Americana (Rio de Janeiro) – de R$ 7.440 a R$ 10.952 Chapel School (São Paulo) – de R$ 5.22 a R$ 10.773

