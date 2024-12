Ludimila Ferreira Qual o plural de pisca-pisca?

Chegou a época mais bonita do ano, quando a cidade fica cheia de luzes piscando e enfeitando cada esquina. É Natal! Não importa para onde você olhe, dá de cara com vários piscas-piscas. Opa, seriam pisca-piscas ou até mesmo piscas-pisca? Calma que o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda: o plural de pisca-pisca pode ser pisca-piscas ou piscas-piscas.

Mas atenção: esta é uma exceção à regra, encontrada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Quem explica é a professora e autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino, Margarete Xavier . Abaixo, entenda o que a gramática diz sobre o plural de substantivos compostos!

+ Qual é o plural de lápis?

O plural de pisca-pisca

“Pisca-pisca” é um substantivo composto, ligado por hífen, formado por palavras que se repetem. Possui diversos significados, entre eles a mania de piscar os olhos sem parar – além, é claro, do mais conhecido, a decoração natalina. Também é usado para se referir a uma sinalização de trânsito, um pequeno farol que acende e apaga bem rápido.

De acordo com a regra gramatical da norma culta, substantivos compostos formados por palavras repetidas ou onomatopaicas, que são figuras de linguagem que reproduzem fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, têm plural apenas no segundo elemento. É o caso de “reco-recos”, “corre-corres” e “tico-ticos”.

Continua após a publicidade

Acontece que o plural de pisca-pisca foge à regra, já que foi registrado com duas opções de flexão no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

+ Qual é o plural de “arco-íris”?

O plural de substantivos compostos

Os substantivos compostos podem ser formados por palavras de diferentes categorias gramaticais , por isso, são comuns as dúvidas na hora de fazer a flexão de número, ou seja, o plural.

Continua após a publicidade

A professora explica uma forma simples dos estudantes aprenderem como flexionar os substantivos compostos:

Quando variam os dois vocábulos: a palavra é composta por substantivo + substantivo, substantivo + adjetivo, substantivo + pronome ou substantivo + numeral (couves-flores/ amores-perfeitos/ segundas-feiras/ padres-nossos);

a palavra é composta por substantivo + substantivo, substantivo + adjetivo, substantivo + pronome ou substantivo + numeral (couves-flores/ amores-perfeitos/ segundas-feiras/ padres-nossos); Quando varia somente o segundo vocábulo: substantivo + preposição (perobas-do campo);

substantivo + preposição (perobas-do campo); Quando varia somente o primeiro vocábulo: o segundo elemento especifica o tipo do primeiro (cartas-convite), aqui se aceita também plural nos dois, embora a preferência da norma culta seja variar apenas o primeiro termo.

+ Aprenda de vez o plural de nomes compostos

Continua após a publicidade

Exemplos com pisca-piscas

Eu não gosto de pisca-piscas no Natal.

Meu vizinho colocou tantos pisca-piscas na varanda que está impossível olhar para o prédio dele à noite.

Eu prefiro os pisca-piscas coloridos.

Eu uso pisca-piscas como abajur toda noite.

Eu deixo os piscas-piscas decorando a casa o ano todo.

Meu gato comeu o fio de todos os meus piscas-piscas.

Eu acho piscas-piscas coloridos bregas.

Sou contra enfeitar as árvores da praça com piscas-piscas, deve incomodar os passarinhos à noite.

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.