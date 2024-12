Ludimila Ferreira Veja as maiores notas de corte da Unesp 2025

A lista de aprovados para a segunda fase da Unesp 2025 (Universidade Estadual de São Paulo) foi disponibilizada nesta segunda-feira (2) pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista). Junto, saíram também as notas de corte .

Como era de se esperar, o curso com maior nota de corte desta edição, na modalidade ampla concorrência, é Medicina . Ele é seguido por Ciências da Computação e Psicologia nos segundo e terceiro lugar, respectivamente. Pode parecer surpresa Direito não estar no topo, porém ele aparece em quarto lugar, empatado novamente com Ciências da Computação, em outro campus.

Abaixo, confira quais são os 10 cursos com maior nota de corte na Unesp 2025, considerando a modalidade SU, de Ampla Concorrência.

Cursos mais concorridos

Medicina (integral Botucatu): 81 Ciências da Computação (Bacharelado/integral Rio Claro): 64 Psicologia (integral Bauru): 62 Direito (matutino Franca): 60 Ciência da Computação (Bacharelado/integral São José do Rio Preto): 60 Ciência da Computação (Bacharelado/integral Bauru): 59 Psicologia (noturno Bauru): 58 Direito (noturno Franca): 57 Sistemas de Informação (Bacharelado/noturno Bauru): 56 Ciências Biomédicas (integral Botucatu): 55

O que esperar da 2ª fase da Unesp 2025?

A segunda etapa do vestibular vai acontecer nos dias 8 e 9 de dezembro, a partir das 14h, horário de Brasília . Ela é composta por dois dias de prova com com 36 questões discursivas cada, somadas a uma redação em gênero dissertativo.

No 1º dia os candidatos responderão 24 questões, sendo 12 de Ciências Humanas (elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (elementos de Biologia, Química, Física e Matemática).

Já no 2º dia, por participantes responderão 12 questões de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte) e uma redação.

A duração da prova nos dois dias é de cinco horas.

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Convocação para segunda fase : 2 de dezembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

