Taís Ilhéu Passaria na Unicamp? Tente acertar as questões mais difíceis da 2ª fase

A maratona da Unicamp 2025 finalmente chegou ao fim! Nesta segunda-feira (2), os candidatos finalizaram a última etapa do vestibular, respondendo às questões dissertativas de Ciências Humanas, Matemática e das disciplinas específicas. No primeiro dia, realizado no domingo (1), foi a vez de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa e Ciências da Natureza, além da redação. Quer saber como se sairia na prova? O GUIA DO ESTUDANTE propõe um desafio: confira abaixo as 7 questões mais difíceis do vestibular e tente respondê-las!

+ Unicamp 2025 cobra redação sobre jogo do tigrinho ou desigualdade de gênero na política

As perguntas foram selecionadas pelos professores do Oficina do Estudante. Clique nos links e confira também a resolução de cada uma delas!

Questão 1 – Língua Portuguesa

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

Questão 9 – Ciências da Natureza

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

Questão 8 – Matemática (prova de exatas)

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

Questão 11 – Biologia

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

Questão 16 – Geografia

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

Questão 17 – Química

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Questão 18 – Química

<span class="hidden">–</span> comvest/Reprodução

Veja a resolução da questão.

