Taís Ilhéu Gabarito UFRGS 2025 segundo dia: veja as respostas

Neste domingo (2), os mais de 20 mil candidatos inscritos no vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) finalizaram as provas. O processo seletivo é o principal meio de ingresso na universidade gaúcha, ao lado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). É candidato e quer saber o quão próximo está de conquistar uma das 4.023 vagas? Já é possível conferir o gabarito da prova.

Abaixo, veja as respostas corretas para as provas de língua estrangeira moderna, física, química e biologia, que compõem o segundo dia.

Gabarito UFRGS 2025 segundo dia

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

<span class="hidden">–</span> UFRGS/Reprodução

Quando sai o resultado?

Fique ligado! A divulgação dos gabaritos oficiais será feita sempre no dia seguinte das provas, às 9h, no site vestibular.ufrgs.br. Você poderá checar se o seu nome está na lista de aprovados no mesmo site, no dia 16 de dezembro. Já deu frio na barriga?

Calendário completo

Aplicação das provas comuns do 1º dia: 30 de novembro de 2024;

Publicação do gabarito do 1º dia: 1 de dezembro de 2024;

Aplicação das provas comuns do 2º dia: 1 de dezembro de 2024;

Publicação do gabarito do 2º dia: 2 de dezembro de 2024;

Divulgação da lista de classificação: 16 de dezembro de 2024.

Agora é com você. Boa sorte! A UFRGS espera por você.

