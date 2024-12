Ludimila Ferreira Unicamp 2025 segunda fase: saiba horário da prova

Foi convocado para a segunda fase da Unicamp 2025 e não sabe que horas começa a prova ? Atenção ao relógio: assim como na primeira etapa, as provas da segunda fase serão aplicadas no período da manhã, a partir das 9h , em dois dias seguidos – 1º e 2 de dezembro de 2024.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta que os candidatos cheguem no local de prova às 8h da manhã, já que os portões fecham às 9h . De acordo com o Edital , o tempo mínimo para realização das provas é de 2 horas e o tempo máximo, 5 horas.

Abaixo, veja como funciona a segunda fase da Unicamp e o calendário completo do vestibular da Universidade Estadual de Campinas!

+ Confira nota de corte da Unicamp 2025 primeira fase

Como funciona a 2ª fase da Unicamp?

A segunda fase da Unicamp 2025 acontece no dias 1º e 2 de dezembro , e cada dia de prova tem cinco horas de duração. No total, o estudante responderá a 30 questões, além de escrever uma redação a partir de duas propostas de escrita.

Todas as questões desta etapa são dissertativas. O estudante precisa ter habilidades analíticas, comparativas e interpretativas para lidar com a prova. A cada pergunta, será apresentada um enunciado em forma de texto e dois itens para resposta.

Continua após a publicidade

+ O que esperar da segunda fase da Unicamp 2025

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

de 13 de maio a 7 de junho Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

30 de julho Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

de 1 a 31 de agosto Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.