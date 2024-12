Luccas Diaz Unicamp 2025 cobra redação sobre jogo do triginho ou desigualdade de gênero na política

A segunda fase do vestibular da Unicamp 2025 , iniciada neste domingo (1º), trouxe como temas de redação os jogos de azar eletrônicos entre crianças e a desigualdade de gênero na política . Os candidatos poderiam optar entre os dois temas e elaborar um texto conforme o gênero definidos para cada.

Caso optasse pela primeira proposta, deveria redigir um comunicado direcionado à comunidade escolar, alertando sobre os perigos dos jogos de azar eletrônicos entre menores e sugerindo estratégias para mitigar o problema. Se ficasse com a segunda, deveria elaborar um Projeto de Lei voltado à redução das desigualdades de gênero na política brasileira.

A segunda fase da Unicamp

A segunda fase da Unicamp 2025 acontece no dias 1º e 2 de dezembro , e cada dia de prova tem cinco horas de duração. No total, o estudante responderá 30 questões, além de escrever uma redação a partir de duas propostas de escrita.

Todas as questões desta etapa são dissertativas. O estudante precisa ter habilidades analíticas, comparativas e interpretativas para lidar com a prova. A cada pergunta, será apresentada um enunciado em forma de texto e dois itens para resposta.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

de 13 de maio a 7 de junho Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

30 de julho Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

de 1 a 31 de agosto Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

