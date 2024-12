Luccas Diaz Unicamp 2025 aborda suspensão do X no Brasil

O primeiro dia da segunda fase do vestibular Unicamp 2025 , realizado neste domingo (1º), trouxe questões atuais, que, como de costume da prova, exploraram temas contemporâneos de relevância social. Entre os destaques estavam a suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil, contexto ligado ao embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, além do significado da gíria “tankar” e reflexões sobre etarismo – o preconceito baseado na idade.

Na redação, os candidatos puderam escolher entre um comunicado sobre os riscos dos jogos de azar eletrônicos entre crianças e um Projeto de Lei para combater a desigualdade de gênero na política . As temáticas da prova só reforçam a proposta da universidade de integrar debates contemporâneos e selecionar os candidatos com bom pensamento crítico.

[TEXTO EM ATUALIZAÇÃO]

A segunda fase da Unicamp

A segunda fase acontece nos dias 1º e 2 de dezembro, com cinco horas de prova por dia. O exame inclui no total 30 questões dissertativas, todas formuladas para avaliar habilidades analíticas, comparativas e interpretativas. Cada enunciado é apresentado em forma de texto e exige duas respostas por pergunta, além da redação baseada em uma das propostas apresentadas.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

de 13 de maio a 7 de junho Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

30 de julho Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

de 1 a 31 de agosto Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

