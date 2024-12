Ludimila Ferreira “Masala” ou “massala”: qual é o certo?

Se você pensou “nem um nem outro, o correto é marsala”, temos uma notícia: não estamos falando da cor! Estas duas palavras, “masala” ou “massala”, estão corretas e existem na Língua Portuguesa, mas estão no universo das comidas. Elas podem se referir tanto a uma mistura de ervas indianas, quanto a uma fruta africana. Como saber qual é o certo? Neste caso, apenas pelo contexto.

Abaixo, entenda a origem de ambos os itens culinários!

Masala: o tempero indiano

Masala pode ser um termo indiano que significa “mistura”. Se refere à combinação de várias ervas e especiarias usadas na culinária da Índia e servem como base para inúmeros pratos. Não é uma combinação de temperos específico, porém é frequentemente associada a pimenta.

Existe, por exemplo, o “chai masala” que é uma mistura de ervas como canela , gengibre, anis estrelado, cardamomo e cravo-da-índia para fazer chá indiano que pode ser comprado em lojas especializadas.

O uso das masalas vem da Ayurveda, sistema milenar indiano de saúde . De acordo com o Ayurveda, as masalas promovem a digestão, a absorção de nutrientes e o equilíbrio dos doshas, que é a manifestação física dos cinco elementos – éter, ar, fogo, água e terra – no corpo humano .

Masala: a fruta africana

Masala ou massala também pode ser uma fruta africana. Ela pode ser consumida ao natural, além de transformada em uma bebida fermentada. A polpa é densa, carnosa e gelatinosa, com muitas sementes achatadas. Seu nome científico é Strychnos spinosa, podendo ser conhecida popularmente como massala, masala, maboque ou maciela .

A massaleira é uma árvore frutífera exótica, tem origem na África tropical. Engloba savanas, pradarias, florestas tropicais, desertos e geleiras. Ou seja, é cultivada no Brasil apenas por colecionadores de frutas. A árvore pode atingir até 9 metros de altura. Suas folhas são brilhantes e marcadas por três nervuras principais quem partem da base.

Suas flores são formadas de novembro a fevereiro e dispostas em curtos terminais. Os frutos amadurecem de setembro até novembro e são cápsulas globosas pesando até 700g, protegida por uma casca lenhosa, semelhante a uma cabaça.

