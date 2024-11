Ludimila Ferreira Qual o horário do vestibular da UFRGS? Veja o que levar

O vestibular para ingresso na UFRGS 2025 (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) acontece neste final de semana em dois dias seguidos – 30 de novembro e 1 de dezembro. Se você concorrerá a uma vaga na universidade , mas ainda não sabe qual o horário das provas , tome nota: nos dois dias, elas começam às 14h .

A abertura dos portões também é o mesmo no sábado e domingo, às 13h30, sempre no horário de Brasília . O local de prova pode se consultado no Portal do Candidato . A instituição também disponibilizou o endereço, por cidade, de todos os locais de prova. A lista pode ser consultada neste link .

Abaixo, confira o que você precisa levar para o vestibular e o que está proibido.

+ Entenda como será o vestibular da UFRGS 2025

O que levar para o vestibular da UFRGS?

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente , além de um documento de identificação original com foto , seja físico ou digital. De acordo com o edital , lápis e borracha também estão permitidos durante a prova, mas não são obrigatórios.

Os documentos digitais serão aceitos para identificação do candidato, desde que apresentados nos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Você pode levar:

Carteira de Identidade/RG;

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) física;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) física;

Carteira expedida por Ordens ou Conselhos criados por lei federal, e controladores do exercício profissional;

Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital

RG digital;

e-Título

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital.

Atenção: fotos e prints de tela não serão aceitos, assim como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, pois não é documento de identificação.

Além disso, não é vedado o consumo de alimentos , em sala, durante o horário de provas do vestibular, desde que não interfira na realização do exame dos demais candidatos. O candidato pode levar também garrafa de água , que deverá ficar embaixo da cadeira.

+ Tudo sobre a redação da UFRGS

O que está proibido no vestibular da UFRGS?

Está proibido o uso ou porte de telefone celular , fones de ouvido, relógio ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos durante as provas do vestibular da UFRGS . Alguns itens de vestuário também devem ser evitados como bonés e chapéus.

Não é permitido fumar nas dependências do prédio em que as provas estiverem sendo realizadas, assim como portar armas de qualquer espécie.

De acordo com a instituição, todos os candidatos passarão por revista eletrônica antes de entrar na sala de aplicação da prova.

+ Gov.br: como criar uma conta para acompanhar inscrições

Calendário do vestibular da UFRGS

Aplicação das provas comuns do 1º dia: 30 de novembro de 2024;

Publicação do gabarito do 1º dia: 1 de dezembro de 2024;

Aplicação das provas comuns do 2º dia: 1 de dezembro de 2024;

Publicação do gabarito do 2º dia: 2 de dezembro de 2024;

Divulgação da lista de classificação: 16 de dezembro de 2024.

