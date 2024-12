Taís Ilhéu Qual é o plural de ônibus?

Você já parou para pensar no plural de “ônibus”? É uma daquelas palavras que podem causar um nó na cabeça na hora de escrever, não é? Apesar de parecer uma pegadinha da Língua Portuguesa, a resposta é mais simples do que você imagina. O plural de “ônibus” é “ônibus”, ou seja, não muda .

“Isso acontece porque palavras terminadas em ‘s’, que não são oxítonas ou monossílabas tônicas, formam o plural sem alteração, como é o caso de ‘lápis’ também”, explica Thiago Braga , autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH.

“Já, no caso das oxítonas terminadas em ‘-s’, como “revés”, o plural é feito com ‘-es’, ficando ‘revezes’. E para monossílabos, como ‘mês’, o plural fica ‘meses’”, complementa o professor.

Ônibus é para todos!

A palavra “ônibus” vem do latim, derivada do vocábulo “ hominis ”, com a declinação no dativo “ hominibus “, que significa “para todos” ou “a todos”. O termo apareceu em português, mantendo a ideia de “coletivo” para transporte.

Exemplos do dia a dia

Eu peguei um ônibus para ir ao trabalho, eles pegaram dois ônibus para chegar ao jogo.

Foram necessários 30 ônibus para levar toda a comitiva.

50 ônibus não são suficientes para garantir o transporte de todos os torcedores.

Amanhã terá greve de ônibus em quatro cidades.

Em veículos jornalísticos

Preste atenção como a mídia usa a palavra “ônibus” no singular e no plural. Selecionamos três exemplos para você.

G1 : “A sensação da cobradora Genicleide Lima, de 55 anos, é de que vive no ônibus e passa apenas algumas horas em casa, segundo sua própria definição. Tanto tempo no transporte público a inspirou a escrever o livro de poesias ‘Pétalas de Gemaguili’, que retrata o olhar dela sobre a rotina no trânsito.”

O Estado de S. Paulo : “No feriado de 9 de julho, a circulação de trens, metrôs, ônibus e carros na capital paulista sofrerá alterações. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos prevê que menos pessoas usarão o transporte público e, por isso, irá reduzir a frota circulando em São Paulo.”

CNN Brasil : “Segundo a pesquisa, o transporte por aplicativo vem ganhando espaço entre a população de baixa renda. Dentre as pessoas que substituíram os ônibus por essa modalidade, mais de 56% pertencem à classe C e 20% às classes D/E”.

