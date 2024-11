Ludimila Ferreira Veja lista de aprovados para a segunda fase da Fuvest 2025

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta sexta-feira (2) a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular da USP (Universidade de São Paulo) – confira aqui . Os convocados já podem checar também o local de prova da segunda etapa.

Dessa vez, as questões são dissertativas e os candidatos também deverão escrever uma dissertação. A prova acontece nos dias 15 e 16 de dezembro a partir das 13h. Abaixo, veja o que esperar da segunda fase da Fuvest 2025 e o calendário completo do exame!

O que esperar da segunda fase da Fuvest 2025?

Na segunda fase da Fuvest, cada uma das provas têm a duração de 4 horas e todas as questões são dissertativas. De acordo com o Edital , é avaliada a competência do candidato “para a articulação de informações e conhecimentos em todas as disciplinas e, com mais profundidade, nas mais diretamente ligadas ao curso pretendido”.

O primeiro dia conta com 10 questões de português e uma redação. O segundo dia possui 12 questões divididas de duas a quatro disciplinas conforme a escolha de carreira do candidato. As carreiras de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música têm uma prova adicional de competências específicas na segunda fase.

Na segunda fase, o candidato precisa ficar atento principalmente à redação , que é considerada uma prova à parte e eliminatória – ou seja, não pode zerar. Além disso, é preciso acertar pelo menos uma questão em cada dia da 2ª fase para seguir concorrendo à vaga desejada.

Calendário da Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

19 de agosto a 8 de outubro Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

