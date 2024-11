Taís Ilhéu Entenda como será o vestibular da UFRGS 2025

Vai prestar o vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)? Nesta edição, o processo seletivo acontece no próximo sábado (30) e domingo (1). A universidade foi considerada uma das cinco melhores do Brasil, segundo o ranking da revista Times Higher Education. Não é à toa que tanta gente se inscreveu para participar da seleção! No total, são 21.678 candidatos para as 4.023 vagas de 97 cursos de graduação da instituição. Os cinco cursos mais concorridos são Medicina , Psicologia (diurno e noturno), Biomedicina e Fisioterapia.

Como será o vestibular?

As provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro, a partir das 14h, com duração de 5 horas e 30 minutos. O vestibular é aplicado nas cidades gaúchas de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

Além da redação , o vestibular terá 15 questões de múltipla escolha de cada uma das seguintes disciplinas: língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, história, geografia e matemática (no primeiro dia); língua estrangeira moderna, física, química e biologia (no segundo dia).

Ah, e lembra da lista de leitura obrigatória da prova de Literatura ? São 11 livros e 16 músicas do ícone Lupicínio Rodrigues. Conseguiu zerar tudo?

Quando sai o resultado?

Fique ligado! A divulgação dos gabaritos oficiais será feita sempre no dia seguinte das provas, às 9h, no site vestibular.ufrgs.br. Você poderá checar se o seu nome está na lista de aprovados no mesmo site, no dia 16 de dezembro. Já deu frio na barriga?

Calendário completo

Aplicação das provas comuns do 1º dia: 30 de novembro de 2024;

Publicação do gabarito do 1º dia: 1 de dezembro de 2024;

Aplicação das provas comuns do 2º dia: 1 de dezembro de 2024;

Publicação do gabarito do 2º dia: 2 de dezembro de 2024;

Divulgação da lista de classificação: 16 de dezembro de 2024.

Agora é com você. Boa sorte! A UFRGS espera por você.

