Julia Di Spagna Para ler mais rápido: 3 livros que caem no vestibular em quadrinhos

Dar conta de toda a lista de obras obrigatórias cobradas pela Fuvest e Unicamp não é uma tarefa fácil – ainda mais se deixada para a última hora. Uma alternativa para quem não está com a leitura em dia, ou mesmo para os que leram tudo e querem relembrar os livros , são as versões em quadrinhos . Elas adaptam as histórias de maneira visual, facilitando a compreensão e acelerando o processo. Além disso, as HQs mantêm a essência das obras, permitindo que o estudante se aprofunde no enredo sem “perder tempo” com longas passagens.

Quer uma última prova de que elas são relevantes e igualmente valorizadas pela banca? A primeira fase da Fuvest 2025 cobrou o livro “Dois Irmãos” a partir da versão em quadrinhos!

Por isso, reunimos três obras presentes nas listas de leitura da Fuvest e da Unicamp cujas versões em quadrinhos são uma opção prática para otimizar o estudo, revisar conteúdos e entender melhor os temas centrais das obras.

Confira abaixo:

1. “Quincas Borba”, de Machado de Assis

(Fuvest)

Após a morte de Quincas Borba, personagem de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” que é mencionado na outra obra de Machado de Assis , o professor Rubião herda a fortuna do amigo filósofo. Em troca, ele assume a responsabilidade de cuidar de seu cachorro, também chamado Quincas Borba.

Rubião se muda para o Rio de Janeiro, onde conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que se oferecem para apresentá-lo à alta sociedade e evitar que ele seja explorado por interesseiros. Rapidamente, Rubião se apaixona por Sofia.

Ela comenta sobre a situação com o marido, que sugere que a esposa incentive essa paixão para que possam tirar proveito dele. Rubião e Cristiano se tornam sócios em uma importadora, a Palha & Cia. Com o tempo, Rubião perde a sanidade.

2. “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carrol

(Unicamp)

Um verdadeiro clássico! A obra conta a história de Alice, uma menina curiosa que cai na toca de um coelho e se transporta para um mundo surreal e cheio de criaturas excêntricas, como o Coelho Branco, o Gato de Cheshire e a Rainha de Copas. Por meio de elementos fantasiosos, o livro questiona normas sociais, a linguagem e a lógica de maneira lúdica e crítica.

3. “Dois Irmãos”, de Milton Hatoum

(Fuvest)

A narrativa retrata a história da família dos irmãos gêmeos Yaqub e Omar, de Manaus, explorando conflitos humanos antigos como o ciúmes e o incesto, além de refletir sobre o impacto do tempo nas relações familiares e nas escolhas pessoais, enquanto se mistura com o contexto político turbulento de um país que vivenciou os impactos da Segunda Guerra Mundial e enfrentou uma Ditadura Militar.

A trama é contada a partir da perspectiva de Nael, o filho de Yaqub, que, ao revisitar o passado de sua família, explora as tensões entre os irmãos, a rivalidade, os segredos e os amores não correspondidos.

