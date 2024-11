Ludimila Ferreira 7 motivos para comprar o Novo Kindle nesta Black Friday

Além da linda cor pistache , o Novo Kindle pode ser o empurrãozinho necessário para os leitores mais ávidos que ainda não tem um Kindle ou usam uma versão muito antiga. Além de mais bonito e tecnológico, ele está mais sustentável : foi desenvolvido usando 75% de plásticos reciclados e 90% de magnésio reciclado.

O GUIA DO ESTUDANTE comparou as especificações do Novo Kindle, que faz parte da 11ª geração e pesa apenas 158 gramas, com o Kindle lançado em 2019.

O resultado é esta lista de 7 motivos para comprar a nova versão nesta Black Friday!

1. Melhor resolução da tela

Apesar do tamanho do aparelho continuar o mesmo, 6 polegadas, a resolução da tela aumentou de 167 para 300 ppi. Até a 10ª geração, somente versões superiores do Kindle, como o Paperwhite e Oasis, tinham uma definição de tela tão alta. Na prática, os recursos de tela foram aprimorados para que exista a troca de páginas mais rápida, tornando a leitura mais fluida.

2. Maior espaço de armazenamento

Quando falamos de memória RAM, quanto mais espaço, mais potente fica o aparelho. O espaço de armazenamento do Kindle aumentou de 8gb para 16gb, ou seja, dependendo do tamanho dos livros que você lê, sua biblioteca pode ser gigantesca.

+ Quatro funções do Kindle que podem te ajudar nos estudos

Continua após a publicidade

3. Maior duração da bateria

Apesar do tempo de duração de uma bateria ser relativo, porque depende do uso, a Amazon garante pelo menos 6 semanas sem precisar carregar. Ou seja, mais de um mês de leituras interruptas! Anteriormente, a duração da bateria era de apenas 4 semanas.

4. Upgrade no cabo USB

Houve upgrade na entrada do aparelho. O cabo passou de USB 2.0 para o mais recente USB-C. Mas o que isso quer dizer? Parecido com os conectores da Apple, o USB-C tem uma forma pequena, fina e com cantos arredondados.

Ele foi criado para se tornar o USB ‘universal’ , se encaixando na maioria dos aparelhos, principalmente os móveis. O USB original era grande, quadrado e possui apenas uma direção de encaixe.

Além de ser mais prático, ele também é mais eficiente. O USB-C pode fornecer até 100 watts de energia aos dispositivos, suportando carregamentos rápidos e aguentando até 10 mil conexões. Resumindo, seu Kindle estará sempre carregado.

+ 5 funções escondidas do Kindle Oasis

Continua após a publicidade

5. Expansão nos formatos de texto aceito

A Amazon expandiu os formatos de texto aceito no Kindle. Nas versões anteriores, os formatos aceitos eram Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG e BMP. No novo Kindle há duas opções a mais: EPUB e RTF.

6. Luz melhorada

O Novo Kindle agora é tão brilhante quanto o Kindle Paperwhite. Além disso, a luz frontal ajustável e o modo noturno, você pode ler a qualquer hora do dia com a tela antirreflexo de 6”.

7. Leitura sem interrupções Muita gente acha que vale mais pena comprar um tablet por todas as suas funcionalidades, porém o objetivo do Kindle é chegar o mais perto possível de um livro físico. Ou seja, nada de notificações de e-mails ou e redes sociais , mesmo conectado à internet . Além disso, diferentemente de um tablet , os dispositivos Kindle foram projetados para oferecer uma leitura confortável por horas. O Kindle tem uma tela antirreflexo preta e branca para que você possa ler como se fosse em papel mesmo sob luz solar intensa. É possível a justar a iluminação frontal e usar o modo escuro para inverter a cor do texto. Continua após a publicidade