“Quadruplicar” ou “quadriplicar”: qual é o certo?

Quando se trata de números, até a gramática pode ser um tanto complicada, e esta dúvida é a prova disso! Afinal de contas, quando alguém diz que vai multiplicar algo por quatro, vai “quadruplicar” ou “quadriplicar” ? Você se lembra de alguém ter dito que as dívidas quadriplicaram ou então que gostaria de quadriplicar os ganhos? Bem, essa pessoa estava utilizando a palavra errada.

Segundo os dicionários, o único termo adequado e que existe é “quadruplicar”, com a letra “u”. A explicação está na etimologia da palavra: ela vem do latim quadruplicare .

O que vem depois do “quadruplicar”

O quadruplicar, assim como o triplicar, é um numeral multiplicativo. E quando estamos falando de sequências mais simples como o 2, 3 e 4, não tem muito desafio. Mas e se quisermos nos referir a cinco vezes o valor de algo? Ou a seis? Dê só uma olhada nos multiplicativos até 10:

Duplicar;

Triplicar;

Quadruplicar;

Quintuplicar;

Sextuplicar;

Setuplicar;

Octuplicar;

Nonuplicar;

Decuplicar.

Exemplos

A empresa anunciou no final do ano que havia quadruplicado os lucros;

Vamos à falência! As dívidas quadruplicaram desde que a concorrência expandiu;

Quer quadruplicar sua nota no Enem? Aprenda mais sobre estratégias de prova

