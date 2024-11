Ludimila Ferreira Inscrição do Enem-USP 2025 já está aberta

Sonha em estudar na USP (Universidade de São Paulo) , mas não conseguiu fazer a Fuvest 2025 ? As inscrições para o Enem -USP 2025 abrem nesta quarta-feira (27). Esta é uma modalidade de ingresso na universidade que utiliza as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para selecionar os futuros alunos.

As inscrições ficam abertas até o dia 20 de dezembro e a universidade pretende preencher 1.500 vagas em cursos de graduação na instituição. O candidato interessado deve fazer a inscrição no site da Fuvest . Abaixo, confira quem pode participar do processo seletivo, quem tem direito a isenção da taxa e o calendário completo!

Quem pode participar do Enem-USP

Podem participar do Enem -USP estudantes que já concluíram ou estejam prestes a concluir o Ensino Médio em 2024, bem como os portadores de diploma de curso superior oficial e reconhecido, devidamente registrado. É essencial ter feito as provas do Enem referente ao ano de 2024.

O Enem-USP possui uma taxa de inscrição R,00, porém conta com isenções para grupos específicos. De acordo com o Edital , não precisam pagar a taxa os candidatos:

Que obtiveram isenção da inscrição da Fuvest 2025;

Em situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (EP-L1);

Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (PPI-L2);

Membro de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que informem o Número de Identificação Social (NIS) único e válido;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vagas oferecidas no Enem-USP

Este ano, são oferecidos cursos em três Áreas do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida , Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais .

O candidato deve se inscrever em apenas uma única Área do Conhecimento e selecionar até três cursos pretendidos. A universidade orienta que seja pela ordem de prioridade que o estudante deseja cursar, por exemplo:

O candidato poderá alterar suas opções de curso dentro da Área do Conhecimento escolhida no momento da inscrição, no site da Fuvest, entre 15 e 16 de janeiro de 2025.

Calendário do Enem-USP 2025

Inscrições: de 27 de novembro às 12h a 20 de dezembro de 2024 às 12h

de 27 de novembro às 12h a 20 de dezembro de 2024 às 12h Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 20 de dezembro de 2024

20 de dezembro de 2024 Alteração nas opções de curso: 15 e 16 de janeiro de 2025 a partir das 12h

15 e 16 de janeiro de 2025 a partir das 12h Primeira chamada: 17 de janeiro de 2025

17 de janeiro de 2025 Segunda chamada: 24 de janeiro de 2025

24 de janeiro de 2025 Terceira chamada: 03 de fevereiro de 2025

03 de fevereiro de 2025 Divulgação da 1ª chamada da lista de espera: 17 de Fevereiro de 2025

Divulgação da 2ª chamada da lista de espera: 7 de Março de 2025

7 de Março de 2025 Divulgação da 3ª chamada da lista de espera: 17 de Março de 2025

17 de Março de 2025 Divulgação da 4ª chamada da lista de espera: 24 de Março de 2025

