Ludimila Ferreira Inep vai descontar nota de redação com modelo pronto no Enem 2024, afirma portal

Os corretores de redação do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foram orientados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) a descontar nota dos candidatos que usaram modelos de redação prontos e repertório “forçado” em seus textos. A penalidade pode ser de 40 a 80 pontos. A informação foi revelada pelo portal G1 depois de ouvir corretores na condição de anonimato.

A Cartilha do Participante, divulgada todos os anos pelo Inep, já explicava sobre a forma correta de citar repertórios para que fossem considerados produtivos (ou seja, válidos). Corretores ouvidos pelo G1 revelaram que um treinamento no último sábado (23) ajudou a identificar “fórmulas prontas” nas redações, bem como citações desconexas e batidas. Entre os exemplos estavam o conceito de “Utopia”, de Thomas More, e o poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade.

De acordo com o Inep, devem ser penalizados:

repertórios socioculturais “forçados, ou seja, sem ligação com o tema da redação;

modelos pré-prontos de textos que foram decorados ou copiados, que resultem em uma dissertação com ideias desconexas.

O GUIA DO ESTUDANTE entrou em contato com outros corretores, que não retornaram ou preferiram não comentar sobre o assunto.

Abaixo, entenda o que diz a cartilha do Inep sobre o repertório na redação do Enem , e por que a orientação dada no treinamento não é exatamente uma novidade.

O que é um ‘repertório produtivo’?

Uma das avaliações da redação no Enem é o uso de repertório sociocultural produtivo, ou seja, que seja útil durante a argumentação do estudante.

De acordo com o Inep, o repertório sociocultural “se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, contribua como argumento para a discussão proposta”. Ele se torna produtivo quando o candidato consegue argumentar de forma consistente.

O repertório sociocultural, na redação do Enem, é avaliado na Competência II , esta competência vale 200 pontos. Para ser legitimado, o repertório precisa:

ser de uma fonte confiável;

ter alguma utilidade na argumentação;

ser bem desenvolvido durante toda a redação;

ter a ver com o tema proposto pela banca.

