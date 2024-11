Taís Ilhéu Outros livros para conhecer Marcelo Rubens Paiva, autor de ‘Ainda Estou Aqui’

“ Ainda Estou Aqui “, longa dirigido por Walter Salles, alcançou um feito raro para o cinema nacional e se mantém, desde que estreou, no topo das bilheterias . O filme mais assistido nas salas de cinema do país transporta os espectadores para o início da década de 1970, quando, durante a Ditadura Militar , o deputado cassado Rubens Paiva é preso, torturado e morto pelo Estado. A partir daí, acompanhamos a luta da viúva Eunice Paiva por justiça, enquanto cria sozinha cinco filhos. A história do filme não apenas é real, como foi inicialmente contada por um destes filhos, o escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva.

Em 2015, ele publicou o livro de mesmo nome , recontando o drama de sua família a partir das memórias da mãe – que viria a falecer três anos mais tarde. Embora tenha ganhado especial notoriedade com o filme, Marcelo Rubens Paiva reúne uma vasta obra literária e biográfica. Veja abaixo três destes livros para conhecer melhor o autor.

Feliz ano velho

Primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva, foi publicado quando ele tinha apenas 23 anos. Trata-se de uma obra autobiográfica, em que o autor conta sobre o acidente que o deixou tetraplégico e os anos que se seguiram, enquanto adaptava-se à nova realidade e refletia os rumos da sua juventude. Mas aí vai um alerta: quem espera melodrama e uma história de superação, certamente não a encontrará em “Feliz Ano Velho”. Marcelo trata de sua nova condição com humor e sarcasmo, sem se render aos estereótipos projetados sobre pessoas com deficiências.

Feliz Ano Velho faz parte da lista de obras obrigatórias da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O orangotango marxista

O próprio autor define “O orangotango marxista”, lançado em 2018, como uma “aula leve de filosofia” . No livro, ele lança mão da fábula – já que o protagonista é um animal – para propor uma revolução dos bichos, encabeçada por um orangotango vítima de experimentos científicos. De tanto ler às escondidas, o primata tornar-se um darwinista e mais tarde marxista, que observa os humanos e revolta-se com os rumos da sociedade.

Blecaute

Gosta de distopias e livros sobre o fim do mundo? Blecaute pode ser sua próxima leitura. O romance conta a história de três amigos que, na volta de uma viagem, descobrem que a cidade de São Paulo está completamente deserta – ou melhor, todos os moradores estão petrificados, e não se mexem mais. Aos poucos, vão descobrindo que a tragédia é maior do que imaginavam, e precisam lidar com a nova condição do mundo enquanto eles próprios desentendem-se e lidam com seus dilemas pessoais.

