Taís Ilhéu “Amarula” ou “marula”: qual é o certo?

Este é quase um daqueles casos clássicos em que trocamos o nome do produto pelo da marca. Afinal de contas, quem não chama as “hastes flexíveis de algodão” de “cotonete”? Ou a “esponja de aço” de “bombril”? Pois é, quando estamos falando dessa fruta amarela e do licor feito dela também acontece uma confusão parecida. Afinal, é “amarula” ou “marula “?

A resposta é simples: uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra! “Marula” é o nome da árvore e, por extensão, da fruta de cor amarela, que tem origem nas savanas da África oriental. Já “Amarula”, de acordo com o dicionário Michaelis, é uma “marca registrada de licor feito da fermentação do suco da fruta marula, da árvore africana maruleira, ao qual se acrescenta creme de leite fresco e açúcar”.

Ou seja, “marula” é o nome da fruta, e “Amarula” o licor feito dela – mas não qualquer licor, especificamente o desta marca africana.

Anote e não erre mais!

Exemplos com “marula” e “Amarula”

Você sabia que os elefantes amam a marula? É por isso que eles estampam as garrafas da Amarula!

Marula é uma fruta africana, mas que espalhou-se pelo mundo.

Você prefere Amarula ou um licor de outra fruta?

Nunca provei marula, apenas o licor dela.

Você sabia que a marula é rica em vitamina C, assim como a laranja?

Nunca havia provado marula antes, eu adorei!

