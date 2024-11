Ludimila Ferreira O que esperar da segunda fase da Unicamp 2025

A segunda fase da Unicamp 2025 , vestibular para ingresso na Universidade Estadual de Campinas, está chegando! A banca organizadora já divulgou a lista de aprovados e o local de prova – se ainda não viu, corra para conferir. O curso com maior nota de corte desta edição não surpreendeu: como de costume, é Medicina , com 62 pontos na ampla concorrência.

Se você é um dos aprovados para a segunda etapa do vestibular e ainda não sabe o que te aguarda nos próximos dias, veja abaixo um guia completo.

Como funciona a segunda fase da Unicamp?

A segunda fase da Unicamp 2025 acontece no dias 1 e 2 de dezembro , e cada dia de prova tem cinco horas de duração. No total, o estudante responderá 30 questões, além de escrever uma redação .

Todas as questões desta etapa são dissertativas. O aluno precisa ter habilidades analíticas, comparativas e interpretativas para lidar com a prova. A cada pergunta, será apresentada um enunciado em forma de texto e dois itens para resposta.

O que esperar do primeiro dia?

No primeiro dia, a prova é a mesma para todos os candidatos. Ela é composta por:

6 questões de Língua Portuguesa e Literatura;

2 questões interdisciplinares de Língua Inglesa;

2 questões interdisciplinares de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) ;

(Biologia, Química e Física) 1 redação

A redação na Unicamp

Diferente de provas como, por exemplo, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a redação na Unicamp não possui um gênero específico como dissertativo-argumentativo. Ao longo dos anos, a Comvest cobrou diferentes gêneros discursivos, desde a escrita de uma carta, a um roteiro de podcast. Os candidatos recebem duas propostas de redação, mas devem produzir apenas uma.

A redação da Unicamp avalia habilidades de leitura e escrita. Isso quer dizer que a universidade pretende selecionar alunos que tenham repertório de leitura. Não apenas que dominam os conteúdos lidos, mas que também sejam capazes de reconhecer e distinguir gêneros textuais. Além disso, a Unicamp pensa em propostas e tipos de texto em que o candidato consiga relacionar de uma forma mais próxima de seu cotidiano.

Abaixo, confira a correção comentada, disponibilizada pela Comvest, de redações do últimos 5 anos:

2024: trabalho análogo à escravidão e refugiados

Proposta 1: carta denúncia

Proposta 2: discurso

2023: racismo e o armamento no Brasil

Proposta 1: carta de convocação

Proposta 2: depoimento

2022: influência digital e corte de verbas para Iniciação Científica

Proposta 1: textão de rede social

Proposta 2: manifesto

2021: derrubada de estátuas de personagens históricos e covid-19

Proposta 1: discurso político

Proposta 2: relato em um diário

2020: inter-relação da biodiversidade e sociodiversidade para o crescimento sustentável do Brasil e micromachismo

Proposta 1: roteiro de podcast

Proposta 2: crônica

O que esperar do segundo dia?

No segundo dia, os candidatos realizam duas provas: uma comum a todos e uma correspondente à área do conhecimento do curso que pretendem fazer.

A prova comum a todos é composta por questões de Matemática e Ciências Humanas, mas varia no número de questões de Matemática dependendo do curso escolhido.

Prova comum a todos:

2 questões de interdisciplinares de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia);

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia); 6 ou 4 questões de Matemática (6 para os cursos Ciências Exatas/Tecnológicas, 4 para os de Ciências Biológicas/Saúde, e 4 para os de Ciências Humanas/Artes).

Prova de Conhecimento Específicos:

Candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: prova de Biologia, com 8 questões; prova de Química, com 6 questões.

prova de Biologia, com 8 questões; prova de Química, com 6 questões. Candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: prova de Física, com 6 questões; prova de Química, com 6 questões.

prova de Física, com 6 questões; prova de Química, com 6 questões. Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: prova de Geografia, com 6 questões; prova de História, com 6 questões; prova de Filosofia, com 1 questão; prova de Sociologia, com 1 questão.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

de 13 de maio a 7 de junho Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

30 de julho Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

de 1 a 31 de agosto Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

