Taís Ilhéu 12 motivos que explicam por que os brasileiros estão lendo menos

Estamos lendo menos ? Segundo a 6ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” – feita pelo Instituto Pró Livro e pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) – houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país nos últimos quatro anos. Pela primeira vez na série histórica do levantamento (realizado desde 2007), a proporção de não-leitores é maior do que a de leitores na população brasileira : 53% das pessoas não leram nem parte de um livro – impresso ou digital – de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, nos três meses anteriores ao estudo.

Mas por que será que as pessoas estão lendo menos? A pesquisa mostrou que a principal justificativa foi a fata de tempo. Quase 50% dos entrevistados apontaram essa como a principal razão. Em segundo lugar, as pessoas disseram que preferem outras atividades. E, em terceiro, venceu a falta de paciência para ler. Olha só o ranking completo das 12 principais razões apontadas pelo estudo:

46% por falta de tempo;

9% porque prefere outras atividades;

8% porque não tem paciência para ler;

7% porque se sente muito cansado para ler;

7% porque não há bibliotecas por perto;

5% porque acha o preço de livro caro;

4% porque não gosta de ler;

4% porque não tem dinheiro para comprar;

3% porque não tem um lugar apropriado para ler;

3% porque tem dificuldades para ler;

3% por não ter um local onde comprar livros;

1% por problemas de saúde/ visão;

1% outros

A tecnologia pode ser uma das culpadas?

Laura Vecchioli do Prado , coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura, acredita que o avanço da tecnologia pode ter contribuído para o desinteresse pela leitura entre os brasileiros. “Os dispositivos eletrônicos e as redes sociais têm desviado a atenção das pessoas – especialmente dos jovens – da leitura de livros” explica. Ela também aponta como uma causa relevante a situação socioeconômica da população: “o acesso limitado a livros e bibliotecas em algumas regiões, e o preço alto dos livros também desempenham um papel importante nessa redução.”

A especialista vê os dados da pesquisa de forma preocupante, pois, para ela, a leitura é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e crítico de crianças, adolescentes e jovens. “A falta de leitura pode resultar em uma menor capacidade de compreensão textual, vocabulário limitado e dificuldades na escrita, o que impacta diretamente no desempenho acadêmico. A longo prazo, isso pode afetar a qualidade da educação no Brasil, limitando as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens”, reflete Laura.

Para reverter essa tendência, a professora acredita que o ideal é que haja mais campanhas de incentivo à leitura nas escolas, e a criação e manutenção de bibliotecas públicas e escolares especialmente em áreas remotas. “Precisamos trabalhar juntos para criar uma cultura de leitura que inspire todas as gerações a amar os livros e a buscar continuamente o conhecimento.”

Quer passar nos vestibulares? Tem que ler livros!

Para mandar bem nos principais vestibulares, como a Fuvest e a Unicamp , por exemplo, tem que ler todos os livros indicados pela banca. Além de te ajudar a responder corretamente às questões de Língua Portuguesa, essas leituras vão turbinar seu vocabulário e sua interpretação de texto, ajudando a pensar mais rápido e de forma crítica – habilidade essencial para brilhar nas questões mais difíceis.

A professora Laura também sugere, além da leitura das obras obrigatórias de alguns vestibulares, também ler outros livros de temas variados, que ajudam a ampliar a bagagem cultural, deixando o estudante pronto para fazer conexões espertas e análises profundas, tantas nas provas quanto no dia a dia.

Ah, e não dá para esquecer que escrever bem é um diferencial, né? A leitura é a base para arrasar na redação e garantir aquele peso extra na nota! Que tal incluir mais leitura de livros na sua rotina?

